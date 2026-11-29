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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara elite uomini a Tabor, valida per la Coppa del Mondo di Ciclocross 2026/2027. Venerdì si è disputata la prima corsa della stagione, con la vittoria di Thibau Nys ad Ostrava (Repubblica Ceca).

Si rimane nel territorio ceco per la seconda prova, con Tabor che è un appuntamento fisso per il calendario della Coppa del Mondo. Il percorso misura 3.3 km, con un prevalente fondo erboso. Sono presenti due scalinate ai km 0.76 e 1.31 e anche le salite più dure si trovano nella parte centrale del giro. Si alterneranno tratti veloci a tratti più tecnici con curve strette a susseguirsi, dunque saranno favorite le atlete molto complete. Il freddo sarà un fattore: è previsto sole per la gara, ma le temperature sotto zero renderanno il percorso insidioso.

Sarà probabilmente di nuovo uno scontro tra Thibau Nys e Tibor del Grosso a determinare il vincitore. Il belga ha già conquistato la prima prova, dimostrando come senza i tre stradisti (Van der Poel, Van Aert e Pidcock) sia lui a fare le gare da padrone. Il figlio d’arte ha al momento un percorso netto in stagione, con cinque vittorie in altrettante corse. La condizione è eccezionale, ma dovrà essere abile a farsi trovare pronto nei momenti più importanti. Dall’altra parte l’olandese è alla seconda gara stagionale, dopo la presenza di venerdì in cui ha chiuso secondo, e sicuramente avrà bisogno di un po’ di tempo per essere al 100%. Il percorso non durissimo lo può mettere in una condizione migliore rispetto all’avversario, ma si prospetta comunque una sfida equilibrata.

Attenzione anche al brittanico Cameron Mason, all’esperto Michael Vanthourenhout e a Jente Michels (Belgio). Tutti e tre sono leggermente sotto al livello di Nys e del Grosso, ma saranno comunque della partita nel caso di gara più controllata. Gli italiani al via sono Gioele Bertolini e Federico Ceolin. Il primo ha come miglior risultato qui a Tabor un nono posto, ottenuto ormai 5 anni fa. Una top ten sarebbe un ottimo risultato, ma non sarà semplice. Il secondo invece ha corso una sola volta qui a Tabor da elite, anche lui proverà ad entrare nei dieci anche se sembra più probabile un posto nei primi trenta.

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale della gara maschile elite a Tabor, valida per la Coppa del Mondo di ciclocross 2026/2027. In testa alla classifica generale c’è Thibau Nys, ma con una sola prova disputata è ancora tutto aperto. L’inizio della corsa è previsto per le 14.30. Buon divertimento!