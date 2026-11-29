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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara elite donne a Tabor, valida per la Coppa del Mondo di Ciclocross 2026/2027. Venerdì si è disputata la prima corsa della stagione, con la vittoria di Marie Schreiber ad Ostrava (Repubblica Ceca).

Si rimane nel territorio ceco per la seconda prova, con Tabor che è un appuntamento fisso per il calendario della Coppa del Mondo. Il percorso misura 3.3 km, con un prevalente fondo erboso. Sono presenti due scalinate ai km 0.76 e 1.31 e anche le salite più dure si trovano nella parte centrale del giro. Si alterneranno tratti veloci a tratti più tecnici con curve strette a susseguirsi, dunque saranno favorite le atlete molto complete. Il freddo sarà un fattore: è previsto sole per la gara, ma le temperature sotto zero renderanno il percorso insidioso.

Difficile trovare una vera favorita, le gare di inizio stagione sono sempre delle incognite. Lucinda Brand (Paesi Bassi) ha vinto qui in quattro occasioni, l’ultima l’anno scorso, e sicuramente vorrà centrare il quinto successo su questa pista. La 37enne ha già conquistato 7 corse quest’anno, ma l’avanzare dell’età la sta rendendo vulnerabile e oggi potrebbe faticare maggiormente. Sempre in casa olanda attenzione a Fem Van Empel e Aniek Van Alphen. La prima ha vinto qui nel 2024 e nonostante un inizio di stagione non scoppiettante rimane molto pericolosa. La seconda invece ha ottenuto tanti piazzamenti importanti nelle ultime gare, dimostrando una condizione in costante crescita.

Marie Schreiber (Lussemburgo) proverà invece a fare un 2/2 in Coppa del Mondo, anche se non sarà semplice, per dimostrare il suo valore e iniziare a pensare ai punti per la classsifica. Grande attenzione anche sull’azzurra Sara Casasola. Undicesima nella prova di venerdì, la 26enne ha conquistato comunque già due corse in questa stagione, qua vuole concedere il tris. Il secondo posto dell’annpo scorso fa sicuramente ben sperare, dovrà essere brava a stare davanti già nelle prime parti di gara che potrebbero essere decisive.

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale della gara donne elite a Tabor (Repubblica Ceca) valida per la Coppa del Mondo ciclocross 2026/2027. L’inizio della prova è previsto per le 13.00. Buon divertimento!