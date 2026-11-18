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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match tra Simone Bolelli/Andrea Vavassori e la coppia composta dall’americano Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski. Secondo appuntamento del round robin delle ATP Finals 2026 per gli azzurri che sarà una vera e propria ultima occasione per entrambi i sodalizi dopo le sconfitte subite all’esordio. Appuntamento alle 11.30 con l’incontro che aprirà la giornata all’Inalpi Arena di Torino.

Quarto confronto diretto in assoluto tra i due team, ormai stabilmente ai vertici della specialità. Azzurri avanti 2-1 con il dolce ricordo della semifinale di Roma 2026 conquistata al match tiebreak. In stagione gli italiani hanno trionfato a Miami e nella città capitolina, per poi ergersi fino alle semifinali del Roland Garros, sconfitti proprio dai prossimi avversari. Nell’ultima sfida gli azzurri hanno ceduto nettamente in due parziali nei quarti di finale degli US Open.

Harrison e Skupski si presentano al torneo dei maestri al termine di una splendida stagione nella quale hanno brillato sul cemento outdoor aggiudicandosi Australian Open ed US Open. Il duo anglofono si è dimostrato competitivo anche sull’erba trovando le semifinali al Queen’s e ad Eastburne, prima di giungere infine alla finalissima del Masters 1000 di Parigi. Nella prima giornata delle ATP Finals hanno ceduto in due set ai tedeschi Krawietz/Puetz.

Simone Bolelli/Andrea Vavassori-Christian Harrison-Neal Skupski, incontro valido per la seconda giornata del gruppo B delle ATP Finals 2026 di doppio, inizierà alle 11.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!