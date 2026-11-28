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LA DIRETTA LIVE DELLA SINGLE MIXED RELAY DI BIATHLON DALLE 13.10

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta mista 4×6 km di Kontiolahti, che chiude la terza giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2026/27 di biathlon. Il via è fissato alle 15.15 italiane di sabato 28 novembre, dopo la mista a coppie delle 13.10. Sono 23 le nazioni in lista. La Francia ha il pettorale 1 e l’Italia il 2. Ogni frazionista percorre 6 km e affronta due poligoni, uno a terra e uno in piedi. Ci sono tre ricariche per serie, prima di dover percorrere un giro di penalità per ogni bersaglio rimasto aperto.

La Norvegia difende la coppa delle staffette miste, che somma i risultati della 4×6 km e della prova a coppie. Lo scorso inverno l’ha conquistata con 385 punti, appena nove più della Svezia. A fare la differenza è stata la continuità nella prova a due, con tre podi in tre gare. Nelle staffette a quattro, invece, i norvegesi hanno raccolto un terzo posto a Östersund e due sesti posti. La Svezia ha vinto l’ultima 4×6 km a Otepää grazie a una rimonta completata da Elvira Öberg davanti a Svizzera e Stati Uniti. In Finlandia mancherà Hanna Öberg, assente in questo avvio di stagione.

La Francia, terza nella classifica di Coppa con 342 punti, ha i precedenti più solidi nel format di oggi. Ha vinto la 4×6 km di Östersund, è arrivata seconda a Nové Město e ha conquistato l’oro olimpico ad Anterselva con Éric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot e Julia Simon. La Germania, bronzo ai Giochi, ha dimostrato di poter salire sul podio anche dopo un giro di penalità. Da seguire pure gli Stati Uniti, terzi nell’ultima mista a quattro e già a segno qui con Campbell Wright nella 20 km di giovedì. La Finlandia, quarta nella coppa di specialità davanti all’Italia, ha ottenuto i risultati migliori nella prova a coppie, vincendo a Nové Město, mentre nella 4×6 km il suo miglior piazzamento è stato il quarto posto a Östersund.

L’Italia riparte dall’argento olimpico e dal quinto posto nella coppa delle miste, chiusa con 292 punti. Il quartetto di Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi era già arrivato secondo a Östersund e aveva vinto a Nové Město, dove Giacomel aveva ribaltato la gara nell’ultima frazione. Il ritiro di Wierer cambia gli equilibri di una squadra che aveva trovato la sua formazione più competitiva. Inoltre viene tenuta a riposo anche Lisa Vittozzi. Spazio dunque ad Hannah Auchentaller e Michela Carrara.

Dalla 20 km sono arrivati due segnali per il settore maschile. Hofer ha chiuso nono, mentre Giacomel ha fatto segnare il quarto tempo sugli sci al rientro in Coppa, pur finendo 22° con quattro errori mentre Lisa Vittozzi ha chiuso all’ottavo posto con due errori la 15 km femminile con una prova più che incoraggiante sugli sci anche alla luce dei problemi fisici che hanno caratterizzato l’ultimo periodo. La possibilità di tornare sul podio passa da quanto l’Italia riuscirà a capitalizzare quella velocità al poligono. Ad Anterselva agli azzurri erano bastate cinque ricariche in otto serie per tenere aperta la corsa all’oro fino all’ultima frazione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della staffetta mista 4×6 km di Kontiolahti, che chiude la terza giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2026/27 di biathlon: minuto dopo minuto, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 15.15. Buon divertimento!