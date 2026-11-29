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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sprint maschile di Kontiolahti. Nella località finlandese si conclude la tappa d’esordio della Coppa del Mondo 2026/2027 dando spazio alla prova sulla distanza più corta e soli due poligoni. Appuntamento alle 13.00 con la partenza del kazako Vladislav Kireyev, primo dei 109 atleti che prenderanno il via con partenze distanziate di 30 secondi l’una dall’altra.

In casa Italia Tommaso Giacomel prova a salire di colpi dopo l’individuale e la staffetta mista a cui ha preso parte ieri. Il talentuoso azzurro nella gara inaugurale ha mancato 4 bersagli difendendosi tuttavia sugli sci. Per lui pettorale numero 48, mentre Lukas Hofer aprirà il cancelletto scattando con il n.60 dopo aver colto il nono posto nell’individuale. Iscritti alla gara anche Didier Bionaz (15), Christoph Pircher (68) ed Elia Zeni (73).

Occhi puntati sull’americano Campbell Wright, vincitore dell’individuale grazie ad uno splendido 20 su 20 al tiro. Lo statunitense sfoggerà il pettorale di leader della classifica generale, provando a difenderlo al cospetto dei norvegesi Christiansen e Laegreid. Ottime indicazioni sono giunte dai tedeschi Strelow ed Horn, mentre il contingente francese cerca il riscatto con Perrot, Lombardot ed Emilien Claude. Lo svedese Samuelsson deve invece cambiare marcia a margine del disastroso esordio.

La sprint maschile di Kontiolahti, gara valida per la Coppa del Mondo 2026/2027, inizierà alle 13.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!