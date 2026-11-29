Biathlon
LIVE Biathlon, Sprint femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sfida francesi e scandinave
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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sprint femminile di Kontiolahti. Nella località finlandese ci conclude la settimana d’esordio della Coppa del Mondo di biathlon 2026/2027 con le gare che si disputano sulla distanza più corta e su soli due poligoni. Appuntamento alle 16.15 con la partenza della tedesca Julia Kink, prima delle 106 atlete che partiranno con intervalli di 30 secondi l’una dall’altra.
Lisa Vittozzi cerca conferme dopo la top ten colta nell’individuale che ha aperto la stagione. L’azzurra è parsa in buona condizione sugli sci, riuscendo a strappare una buona top ten nonostante i due errori al poligono. Per la sappadina pettorale di partenza numero 56. Squadra italiana completata da Michela Carrara (29), Martina Trabucchi (39), Samuela Comola (72) ed Hannah Auchentaller (82).
Dopo il successo dell’individuale Elvira Oeberg cerca subito il bis sui 7.5 km. La svedese ha trovato subito il primo ruggito tramortendo sugli sci tutte le rivali. Occhi puntati sullo squadrone francese rappresentato in primis da Julia Simon, Lou Jeanmonnot ed Oceane Michelon. Anche le norvegesi mirano in alto con Marthe Johansen che ambisce ad un nuovo risultato di prestigio come peraltro Karoline Knotten. Mina vagante la connazionale Kirkeeide, capace di lottare per la vittoria limitando gli errori al poligono. Padrone di casa che si affidano a Leinamo, seconda nell’individuale, e Minkkinen.
La sprint femminile di Kontiolahti, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2026/2027, inizierà alle 16.15. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!