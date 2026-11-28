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Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale della Single Mixed Relay di Kontiolahti, prova valida per la tappa inaugurale della Coppa del Mondo di biathlon 2026-2027. Si apre così il terzo giorno dell’appuntamento sulle nevi finlandesi, con gli azzurri chiamati a confermare quanto di buono mostrato nelle ultime 48 ore.

L’Italia decide di schierare la coppia composta dai giovani Christoph Pircher e Martina Trabucchi, che partiranno dalla quarta fila. Il primo, classe 2003, è alla seconda stagione nel massimo circuito internazionale. Il biatleta trentino ha ottenuto i suoi principali successi nella IBU Cup, in particolare nell’edizione dello scorso anno, dove si è imposto nella Sprint 10 km a Brezno-Osrblie, grazie ad una prova perfetta al poligono. La seconda, invece, ha esordito in Coppa del Mondo nella stagione 2024-2025. La classe 2002, nata ad Aosta, è stata campionessa olimpica giovanile a Losanna 2020, quando, insieme a Linda Zingerle, Nicolò Bétemps e Marco Barale, si impose nella gara di staffetta mista. I due giovani non hanno mai gareggiato insieme in una staffetta Single Mixed, ma hanno comunque un precedente in una staffetta mista: lo scorso 14 gennaio, i due hanno fatto parte della squadra azzurra nella staffetta mista all’appuntamento di IBU Cup a Brezno-Osrblie, terminato con la settima posizione.

La lotta per le posizioni di vertice si preannuncia particolarmente serrata, con diverse nazionali pronte a contendersi il podio. Tra queste senza dubbio figura la Norvegia, che con la coppia formata da Karoline Offigstad Knotten e Sturla Holm Lægreid (vincitori nella tappa dello scorso anno a Otepää) punta alla vittoria. Da segnalare anche gli svedesi Ella Halvarsson e Sebastian Samuelsson, che gareggiano ormai da tempo insieme e che hanno trionfato nelle tappe della stessa Kontiolahti nel 2024 e di Östersund nel 2025. I padroni di casa della Finlandia schierano Suvi Minkkinen e Tuomas Harjula, che potranno beneficiare del fattore casa e del sostegno del pubblico. Ad iscriversi al club delle favorite c’è anche la Francia, che schiera una coppia di assoluto livello: Lou Jeanmonnot e Éric Perrot, entrambi vincitori della Coppa del Mondo generale nella passata stagione. Tra le possibili outsider merita attenzione anche la Svizzera, che si affida ad Amy Baserga e Niklas Hartweg, coppia in grado di inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

La Single Mixed Relay inizierà alle ore 13.10 e potrete seguirla qui con noi su OA Sport, tramite Diretta Live testuale. Il programma di giornata proseguirà alle ore 15.15 con la staffetta mista, della quale potrete seguire ogni aggiornamento sempre qui su OA Sport, grazie ad un’ulteriore Diretta Live testuale.