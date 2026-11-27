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Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 15 km individuale femminile di Kontiolahti, in Finlandia, prima gara della Coppa del Mondo 2026/27 di biathlon femminile. Si parte alle 16.15 italiane di venerdì 27 novembre, all’indomani della 20 km maschile. Sono 103 le iscritte, chiamate ad affrontare cinque giri da 3 km e quattro serie al poligono, due a terra e due in piedi. Ogni bersaglio mancato costa un minuto, un margine difficile da recuperare anche per le più veloci sugli sci.

Un anno fa a Östersund la prima gara individuale dell’inverno premiò Dorothea Wierer, che precedette Sonja Leinamo di tre decimi. L’altoatesina, vincitrice anche della 15 km di Kontiolahti nel 2020 con il 20 su 20, ha chiuso la carriera ai Giochi di Milano Cortina. La nazionale riparte da Lisa Vittozzi, oro olimpico nell’inseguimento e terza nella scorsa generale. La sappadina è iscritta con il pettorale 42, ma scioglierà la riserva a ridosso del via dopo essersi ammalata al rientro dal test di Geilo, dove era stata seconda nella sprint senza errori. A marzo su questa pista chiuse 11ª con un solo bersaglio mancato.

Lou Jeanmonnot, pettorale 52, difende sia la Sfera di cristallo generale sia la coppa dell’individuale. La Francia schiera anche Julia Simon, oro olimpico proprio sulla 15 km, Justine Braisaz-Bouchet e Océane Michelon. La rivale più accreditata per la vittoria di tappa è Elvira Öberg, quarta nella scorsa generale e vincitrice a marzo a Kontiolahti con quattro serie perfette. Tocca a lei guidare la Svezia in assenza della sorella Hanna, seconda sia in quella gara sia nella classifica finale di Coppa. La finlandese Suvi Minkkinen, quinta nella generale, può inserirsi nella lotta al vertice se ritrova la precisione che lo scorso inverno l’ha portata al secondo posto nella coppa dell’inseguimento. Per la Norvegia, oltre a Ingrid Landmark Tandrevold, attenzione a Maren Kirkeeide, oro olimpico nella sprint e nona nella generale 2025/26.

Tra le azzurre aprirà Hannah Auchentaller con il 27. A marzo fu 14ª qui con un errore e può puntare di nuovo alle prime quindici. Michela Carrara partirà con il 39 e ha negli sci il suo punto di forza. Nella 15 km di Östersund dello scorso anno fece segnare il secondo tempo sugli sci, ma cinque errori la lasciarono al 22° posto. Martina Trabucchi (65) fu 19ª nell’ultima individuale di Kontiolahti, dove poi salì all’11° posto nella mass start. Per Samuela Comola (79) la distanza richiama il quarto posto ai Mondiali di Oberhof 2023, ottenuto con quattro serie senza errori. La novità è Fabiana Carpella, al debutto in Coppa del Mondo con il 73. Vincitrice della IBU Junior Cup 2024/25 e bronzo mondiale juniores proprio nell’individuale, a Geilo ha chiuso 16ª nella sprint pur mancando due bersagli in piedi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della 15 km individuale femminile di Kontiolahti, in Finlandia, prima gara della Coppa del Mondo 2026/27 di biathlon femminile in programma alle ore 16.15. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale!