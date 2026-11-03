LIVE Berrettini-Nakashima, ATP Parigi 2026 in DIRETTA: occasione di rivincita contro l’americano

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini e lo statunitense Brandon Nakashima valido per il primo turno dell’ATP di Parigi, l’ultimo Masters 1000 della stagione prima del grave evento delle ATP Finals di Torino, dove i migliori otto giocatori dell’anno si contendono il titolo di Maestro.

Berrettini viene dai quarti di finale persi all’ATP di Vienna persi contro un ottimo Alex De Minaur che si è fermato solo in finale, dopo aver battuto per 2-0 il tennista romano. L’azzurro, nel corso del torneo austriaco, aveva ben superato Tomas Etcheverry per 2-0, con il connazionale Flavio Cobolli che è stato costretto al ritiro sul 5-2 di svantaggio nel primo set nel corso degli ottavi.

Per quanto riguarda Nakashima, lo statunitense dopo un buon ATP di Lione dove ha raggiunto i quarti di finale, ha perso al primo turno del già citato ATP di Vienna contro l’olandese Tallon Griekspoor per 2-1. Lo statunitense, nel corso della stagione, ha già affrontato Berrettini, battendolo per 2-0 al primo turno del Masters 1000 di Shanghai disputato poco meno di un mese fa.

Il match tra Berrettini e Nakashima sarà il secondo sul Campo 2 dalle 11.00, con il programma che inizierà con la sfida tra il russo Andrei Rublev e l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Potrete seguire l’intero incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!