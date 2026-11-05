LIVE Berrettini-Alcaraz, ATP Parigi 2026 in DIRETTA: l’azzurro chiamato alla super sfida contro il funambolo spagnolo

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini e lo spagnolo Carlos Alcaraz valido per gli ottavi di finale dell’ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 dell’anno prima del grande evento delle ATP Finals di Torino, competizione in cui lui il numero 3 del mondo sarà uno dei grandissimi protagonisti.

L’azzurro, che non sembra essere al meglio fisicamente per un problema al gomito destro accusato nel corso della sfida di ieri contro Ugo Humbert, ha raggiunto gli ottavi di finale battendo prima lo statunitense Brandon Nakashima e poi l’appena citato tennista francese. La speranza, è che Berrettini riesca a fare del servizio la sua arma migliore nel corso dell’incontro, ovviamente difficilissimo visto l’avversario.

Per quanto riguarda Alcaraz, grazie ad un bye avuto per via della classifica, ha esordito solo ieri nel torneo saltando il primo turno del Masters 1000 di Parigi. Lo spagnolo ha debuttato sul Campo Centrale contro lo statunitense Alex Michelsen, contro il quale ha vinto in maniera netta, nonostante un primo set parecchio lottato ma che alla fine lo ha visto vincitore.

Il match tra Berrettini e Alcaraz sarà il quarto match e il primo a partire dalle 19.00 sul Campo Centrale, con il programma che inizierà alle 11.00 con la sfida tra lo statunitense Paul e il francese Halys, mentre a seguire ci sarà l’incontro tra Shelton e Rinderknech, che rinnoverà subito il duello USA-Francia. Ad anticipare il romano, ci sarà il connazionale Musetti contro il padrone di casa Van Assche: potrete seguire l’intero incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento!