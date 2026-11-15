LIVE Bergamo-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta ‘trappola’ per le Pantere

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Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale della partita tra ChorusLife Volley Bergamo e Prosecco Doc Imoco Conegliano, valevole per la nona giornata di Serie A1 di volley femminile. Trasferta che soltanto ad un primo sguardo potrebbe sembrare agevole, ma che potrebbe in realtà nascondere più di un’insidia per le Pantere. Le bergamasche sono pronte a dare battaglia per interrompere la striscia di imbattibilità delle trevigiane.

Le campionesse d’Italia in carica sono reduci da un inizio di campionato semplicemente perfetto: otto vittorie in otto partite, con zero set concessi alle avversarie. Queste finora le sfortunate compagini che se la sono dovuta vedere con le Pantere: Cuneo, Busto Arsizio, Talmassons, Chieri, Vallefoglia, Firenze, Macerata e Novara. Nell’ultima sfida in casa delle piemontesi, la squadra di coach Santarelli ha trionfato ma non senza difficoltà: infatti, nel primo set, le Zanzare erano riuscite a portarsi addirittura sul 16-12, trascinate da un super inizio di Tatiana Tolok. Da quel momento le gialloblu hanno decisamente invertito la rotta, grazie ad una dominante Raphaela Folie (5 punti nel set dopo il 16-12, di cui 2 muri consecutivi) e alla solita Isabelle Haak, autrice degli ultimi 2 punti che hanno sigillato il set. Quest’ultima è poi salita in cattedra, risultando la migliore marcatrice del match con 22 realizzazioni, guidando la sua squadra alla vittoria.

Le orobiche stanno vivendo una crescita impressionante rispetto alla passata stagione: mentre l’anno scorso erano arrivate nove vittorie in tutta la regular season, quest’anno nelle prime otto giornate ne sono arrivate ben sei. Tra queste da segnalare il 2-3 in casa di Novara, il 2-3 nella tana delle Leonesse nel sentitissimo derby contro Brescia e il 3-2 maturato questo giovedì contro Cuneo. In quest’ultimo incontro le ragazze di coach Cervellin hanno rischiato seriamente di essere sconfitte dalle piemontesi, ritrovandosi sotto 2 set a 1. Nel quarto parziale però, anche grazie all’ottima prestazione di Denise Meli, che ha realizzato 5 punti (tra cui quello conclusivo), le orobiche sono riuscite a portare la sfida al tie-break, dominato poi con un netto 15-6.

Nello scacchiere offensivo delle Pantere, la pedina più importante sarà come al solito Isabelle Haak: l’opposto svedese, dopo essere arrivata terza nella classifica marcatrici dello scorso anno con 619 punti messi a referto, ha totalizzato finora 98 marcature. La seconda migliore finalizzatrice della squadra di coach Santarelli è Zhu Ting, con ben 95 punti segnati. Quando si parla di Conegliano, è impossibile non citare Monica De Gennaro, stella anche della Nazionale Italiana, chiamata a ricevere gli attacchi delle avversarie. A mantenere l’equilibrio tra attacco e difesa ci sarà come sempre la brasiliana Gabi, fondamentale per coach Santarelli grazie alla sua grande completezza tecnica. Le campionesse d’Italia dovranno fare attenzione dall’altra parte della rete a Kendall Kipp: l’opposto statunitense è infatti la quarta migliore realizzatrice della Serie A1 con 143 punti messi a segno. Kipp non agirà da sola: a farle compagnia ci sarà Elena Pietrini, schiacciatrice anche della Nazionale Italiana, autrice di 110 punti in campionato. Appena arrivata dopo l’esperienza di due stagioni a Milano, l’azzurra ha aggiunto fisicità e potenza all’attacco delle bergamasche. Inoltre Bergamo può contare su due centrali particolarmente incisive sotto la rete: Denise Meli e Silke Van Avermaet. La prima, protagonista di un 2026 in costante crescita, si è guadagnata le prime convocazioni in Nazionale maggiore, coronando il proprio percorso con la medaglia d’argento agli ultimi Europei. La seconda è una colonna portante della Nazionale Belga, nella quale è protagonista dal 2017, oltre ad essere la capitana delle bergamasche. Entrambe figurano nella Top 10 delle migliori blocker del campionato, rispettivamente con 18 e 19 muri vincenti, rappresentando una delle armi principali della squadra di coach Cervellin: Bergamo è infatti la terza squadra per muri realizzati, ben 79.

La partita si giocherà alla ChorusLife Arena di Bergamo e avrà inizio alle ore 20.00. Per non perdervi neanche un aggiornamento potete seguire la Diretta Live testuale qui su OA Sport. Vi aspettiamo!