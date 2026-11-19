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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Benfica-Roma, match valido per la quinta giornata del girone unico della UEFA Women’s Champions League 2026/2027. La sfida si disputa all’Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) di Lisbona.

Il Benfica arriva alla sfida con 6 punti in classifica che la proiettano al nono posto, valido per l’accesso agli ottavi di finale. L’ultima partita giocata dalle portoghesi è stata proprio in Champions, dove è arrivata una vittoria sull’Austria Wien W per 3-1. Per la squadra della capitale, invece, l’ultimo scontro è stato in campionato contro il Parma, terminato con un rocambolesco 6-5 a favore delle giallorosse. In Europa la settimana scorsa è arrivata la prima vittoria, ottenuta per 2-1 sul Servette. Al momento le ragazze di Piovani si trovano con quattro punti al dodicesimo posto, ultimo slot disponibile per andare agli ottavi di finale. Se oggi non dovessero arrivare i tre punti sarà dura per loro continuare il toreno, considerando che nella prossima e ultima giornata dei gironi affronteranno il Real Madrid.

Il Benfica sembra leggermente favorito per questa sfida. Le portoghesi conteranno soprattutto sulla fantasia della numero 10 Caroline Møller Hansen a centrocampo e nelle qualità della brasiliana Nycole Raysla, sulla fascia destra. In difesa ci sarà Catarina Amado, che nonostante le due sconfitte della sua squadra sta disputando un torneo di altissimo livello e che sarà sicuramente ostica per le attaccanti giallorosse. La partita si prospetta comunque abbastanza equilibrata, la Roma non parte già battuta. La squadra della capitale sta disputando una Serie A ad altissimi livelli, con 7 vittorie in altrettante partite con 27 gol totali. In Europa invece sono arrivate grosse difficoltà, con solo due reti messe a referto. L’attacco sarà dunque il grande punto interrogativo della sfida, con Piemonte e Giugliano chiamate ad un ruolo di protagoniste in questa sfida.

Ecco le probabili formazioni:

Benfica (4-3-3): Pauels; Amado, Gomes, Demehin, Lund; Hansen Pauleta, Norton; Raysla, Brennskag-Dorsin, Alves. All: Ivan Baptista.

Roma (4-3-3): Baldi; Oliviero, Oladipo, Antoine, Bergamaschi; Giugliano, Rieke, Greggi; Cimò, Piemonte, Jahnukaien. All: Giampiero Pavani.

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Benfica e Roma, match valido per la quinta giornata del girone della UEFA Women’s Champions League 2026/2027. L’inizio della sfida è previsto per le 21.00. Buon divertimento.