LIVE Belgio-Italia, Qualificazioni Europei pallamano 2028 in DIRETTA: trasferta importante ad Hasselt

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Belgio ed Italia, partita valevole per il girone 7 delle Qualificazioni agli Europei di pallamano 2028. A poco più di 48 ore di distanza dal successo contro la Slovacchia, gli azzurri di Bob Hanning volano ad Hasselt (Belgio) per una trasferta importante.

Neppure il tempo per festeggiare la vittoria per 34-32 ottenuta contro la Slovacchia che la nazionale italiana di pallamano è chiamata subito a pensare alla seconda sfida di queste Qualificazioni agli Europei 2028. Come sottolineato dal CT Bob Hanning gli azzurri dovranno cambiare ritmo in Belgio, in una trasferta ricca di insidie in cui gli azzurri non potranno contare sul sostegno del pubblico come due giorni fa a Conversano.

Gli azzurri possono e devono giocare meglio rispetto all’ultima vittoriosa uscita e proveranno a farlo trascinati dalle magie del solito Simone Mengon, MVP della sfida contro la Slovacchia, e dalle parate di Domenico Ebner, una garanzia tra i pali azzurri. Il Belgio cerca il riscatto dopo la sconfitta all’esordio contro la Germania. Come prevedibile i tedeschi hanno avuto vita semplice vincendo 42-32 davanti al pubblico di Berlino.

Tra le due nazionali ci sono 22 precedenti con l’Italia imbattuta nelle ultime quattro partite, di cui due disputate nelle Qualificazioni ai Mondiali 2025. L’incontro odierno è in programma alle 20.10 allo Sporthal Alverberger di Hasselt (Belgio). Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Belgio-Italia con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!