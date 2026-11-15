LIVE Belgio-Italia, Nations League calcio in DIRETTA: partita da dentro o fuori per la qualificazione

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Belgio valido per l’ultima giornata di Nations League. Gli azzurri del commissario tecnico Roberto Mancini sono ad un passo per il passaggio del turno e il conseguente accesso ai quarti di finale della competizione continentale che sta, piano piano, risollevando gli umori di tutti gli italiani.

Infatti, la Nazionale di Mancini, dopo la vittoria per 3-1 contro la Francia ottenuta pochi giorni fa, ora si trova al primo posto del suo girone a pari punti con i transalpini ma avanti per una miglior differenza reti. L’Italia ha il coltello dalla parte del manico per chiudere la prima fase della competizione addirittura al primo posto contro due nazionali preparare come quella dei Blues e dei Diavoli Rossi.

Il Belgio, nel corso di questa pausa per le nazionali, ha vinto per 2-1 contro la Turchia del nuovo commissario tecnico Sergen Yalcin che ha sostituito l’esonerato Vincenzo Montella, allenatore italiano. Gli azzurri, hanno perso per 1-3 l’andata contro la squadra allenata dall’olandese Mark Van Bommel, ma ora l’Italia vuole tornare nel Bel Paese con almeno un pareggio, per passare il turno.

Il match tra Italia e Belgio inizierà alle 20.45 e verrà disputato allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles. Potrete seguire l’intero incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!