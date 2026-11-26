Coppa Davis
LIVE Austria-Spagna, Coppa Davis 2026 in DIRETTA: Jodar esordisce contro Neumayer?
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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del primo singolare di Austria-Spagna, valido per i quarti finale di Coppa Davis 2026.
Il team capitanato da David Ferrer parte con i favori del pronostico per tornare a conquistare questo trofeo, che manca agli iberici dal 2019.
Le scelte di formazione in casa Spagna dipenderanno dalla presenza, già da questo incontro, del faro Carlos Alcaraz, reduce dal successo a Torino nelle ATP Finals. Se il murciano dovesse essere della partita, il primo a scendere in campo sarà il classe 2006 Rafel Jodar, numero 10 del mondo.
Se invece Ferrer dovesse decidere di risparmiare l’attuale numero 3 del mondo, il ruolo di primo singolarità sarà ricoperto da Daniel Merida, numero 42 del ranking ATP.
Nelle file degli austriaci, invece, dovrebbe aprire le danze Lukas Neumayer, numero 157 del mondo. Se il capitano Jürgen Melzer dovesse decidere di non schierare il classe 2002 salisburghese, o Jurij Rodionov, toccherà al ventenne Joel Schwaerzler.
Questo match sarà la prima partita del confronto tra le due nazionali ed è in programma giovedì 26 novembre alle ore 17.00 alla Super Tennis Arean di Bolongna.
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