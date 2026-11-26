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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare della sfida tra Austria e Spagna, tie valevole per i quarti di finale della Coppa Davis 2026. Curiosità sulla scelta di David Ferrer: il capitano spagnolo concederà un turno di riposo al proprio numero uno, Carlos Alcaraz, o lo manderà subito in campo?

Alcaraz ha confermato la propria presenza a Bologna per questa Final Eight di Coppa Davis, nonostante i grandi sforzi profusi nell’ultimo mese. Il tennista spagnolo è reduce da una stagione indoor perfetta in cui è ancora imbattuto, grazie ai successi a Vienna, Parigi e alle Nitto ATP Finals. A Torino, torneo concluso meno di una settimana fa, lo spagnolo ha vinto tutti e cinque gli incontri disputati, lasciando per strada solamente un set.

Lo spagnolo ha creato grande apprensione nei propri fan dopo il secondo match giocato contro Daniil Medvedev. Nel corso di quella partita l’iberico ha chiamato un MTO, sottoponendosi poi ad una risonanza magnetica nel day off e presentandosi in campo successivamente con una vistosa fasciatura.

Ferrer potrebbe quindi scegliere, vista la differenza, almeno sulla carta, di valori con l’Austria, di far riposare qualche giorno in più Alcaraz, schierando Rafael Jodar come numero uno e Pedro Martinez o Daniel Merida nel match d’apertura. Pochi dubbi invece sul secondo singolarista austriaco che dovrebbe essere Jurij Rodionov, numero 119 del ranking ATP.

La sfida tra i numeri uno di Spagna ed Austria è la seconda di questo tie, il quale scatterà alle 17.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare di Austria-Spagna con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!