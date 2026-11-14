LIVE Austria-Italia, Qualificazioni Europei basket femminile 2027 in DIRETTA: azzurre per il bis

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Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Austria-Italia, Qualificazioni Europei basket femminile 2027. Secondo impegno per le azzurre in questa finestra del girone K sulla strada verso la rassegna continentale in programma il prossimo anno.

Le ragazze tricolore hanno iniziato il percorso nel migliore dei modi con un successo interno al PalaTerni contro la Slovenia (67-62) con 17 punti di una Francesca Pan in grande spolvero e Lorela Cubaj incisiva su entrambi i lati del campo. Dopo la sfida odierna la rappresentativa del Belpaese si sposterà a Riga per affrontare la Lettonia martedì nel tardo pomeriggio.

L’Austria cerca invece di riscattare la sconfitta casalinga subita mercoledì sera proprio contro la Lettonia prossima avversaria dell’Italia (66-81) nonostante i 16 punti dell’ala grande Sarah Sagerer e i 12 punti della guardia Sigrid Koizar, con Anja Fuchs-Robertin che ha accarezzato la doppia doppia mettendo a referto 9 punti e 9 rimbalzi.

Palla a due che verrà alzata quest’oggi alla Sport Arena di Vienna (Austria) alle ore 18:00. Diretta tv affidata alle telecamere di Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di Austria-Italia, Qualificazioni Europei basket femminile 2027!