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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano, valido per la quattordicesima giornata dell’Eurolega basket 2026/2027. La squadra meneghina vuol dare continuità alla bella vittoria di giovedì contro Fenerbache.

Per l’Armani è stato un inizio di stagione alquanto travagliato, con l’esonero di coach Giuseppe Poeta arrivato poche settimane fa. A livello europeo sono arrivati appena tre successi in tredici partite disputati, anche se l’ultimo contro i turchi, per 78-70, è stato sicuramente un’iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni.

Anche i francesi non stanno attraversando un momento positivo nella competizione consecutiva: reduci da quattro sconfitte consecutive, con l’ultimo sfida persa con un netto 107-81 contro i turchi dell’Anadolu Efes Istanbul.

Coach Luca Banchi conterà nuovamente sui tre pilastri del team lombardo: Marko Guduric, Moses Wrigth e Leandro Bolmaro. Lione, allenata dalla leggenda francsze Tony Parker, invece, si proverà ad aggrappare alla classe di Nate Sestina, Patty Mills e Marc-Owen Fodzo Dada.

Il match tra ASVEL Villeurbanne e Olimpia Milano si giocherà alla LDLC Arena di Lione e avrà inizio alle ore 20.45. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata. Buon divertimento!