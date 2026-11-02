LIVE Arnaldi-Norrie, ATP Parigi 2026 in DIRETTA: sfida al veterano britannico

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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Matteo Arnaldi e il britannico Cameron Norrie, valido per il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi.

Per il sanremese c’è subito un cliente ostico, che a Vienna si è arreso a Daniil Medvedev al tie-break del terzo set, dopo aver sprecato anche un match point.

Il classe 2001 ligure, numero 36 del mondo, dopo un discreta trasferta asiatica, è incappato in due sconfitte contro i connazionali Lorenzo Musetti, a Lione, e Luciano Darderi, nella capitale austriaca, entrambe in due set.

Anche il classe ’95 nativo di Johannesburg non arriva da un periodo particolarmente positivo: negli ultimi due mesi ha vinto appena una partita, la scorsa settimana a Vienna, battendo l’argentino Francisco Cerundolo. Nonostante ciò, rimane pur sempre un giocatore con grande esperienza e tatticamente intelligente (oltre al fatto di essere mancino).

Tra il ligure e il britannico c’è un solo precedente, che risale al settembre 2023, con Arnaldi vincitore in tre set (6-3, 6-4, 6-3) al terzo turno degli US Open.

La sfida tra il sanremese e l’attuale numero 41 del mondo sarà il terzo incontro della giornata di lunedì 2 novembre, in programma sul Campo 1. Le danze saranno aperte alle ore 11.00 dall’italiano Luciano Darderi e dall’australiano Rinky Hijikata, a seguire toccherà al francese Luca Van Assche e all’argentino Mariano Navone. Dopo queste due partite sarà la volta del numero 36 del mondo, opposto al tretunenne di Johannesburg.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurro Matteo Arnaldi e il britannico Cameron Norrie, valida per il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!