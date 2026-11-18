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Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, valevole per il secondo incontro del “Gruppo Ivan Lendl” delle Nitto ATP Finals. Lo spagnolo, reduce da uno straripante esordio contro Frances Tiafoe, vuole vincere per ottenere la testa del girone. A cercare di impedirglielo ci sarà il russo, anch’egli reduce da un esordio vincente contro Flavio Cobolli.

Se alla vigilia della competizione Alcaraz sembrava il favorito per alzare la coppa, dopo il match d’esordio contro Frances Tiafoe la sensazione sembra trasformarsi sempre di più in certezza. Il murciano ha infatti dominato il match contro l’americano, trionfando con un doppio 6-2, in appena un’ora e 9 minuti di gioco. Prestazione di livello assoluto per lo spagnolo, che ha servito molto bene, trovando la prima 36 volte su 46, vincendo con questo colpo 28 punti. Buono anche il rendimento con la seconda, con cui ha trovato il punto 8 volte su 10. Alcaraz ha comandato praticamente ogni scambio, trovando solo un momento di difficoltà nel secondo set: nel game che poi ha portato l’iberico sul 4-2, il livello del suo tennis è leggermente sceso, con tanti gratuiti e 3 palle break concesse, salvate grazie al servizio. Impressionante anche la risposta nei momenti in cui l’avversario non trovava la prima: quando lo statunitense ha servito con la seconda di servizio (12 volte in tutta la partita), non ha mai trovato il punto. Insomma, lo spagnolo sembra aver ritrovato pienamente la forma e le giocate che lo avevano contraddistinto prima della tenosinovite al polso destro, che l’ha costretto a saltare 5 mesi in questa stagione. Ora Alcaraz punta al Torneo dei Maestri, titolo che gli manca e che chiuderebbe al meglio un anno difficile, in cui comunque lo spagnolo si è portato a casa 5 titoli: Australian Open (completando il Carreer Grand Slam), 500 di Doha, 500 di Tokyo, 500 di Vienna e Masters 1000 di Parigi.

Dall’altra parte della rete c’è Daniil Medvedev, che come Alcaraz ha vinto il match d’esordio. L’ex numero 1 del mondo ha infatti battuto 7-6 (4), 6-3 Flavio Cobolli, gelando l’Inalpi Arena che ovviamente faceva il tifo per l’azzurro. Il russo è stato semplicemente ingiocabile al servizio, servendo la prima 41 volte su 54, vincendo così ben 34 punti, conditi da 9 ace. Bene anche la seconda, con 9 punti vinti sulle 13 volte in cui non è riuscito a giocare con la prima. Nonostante il livello del russo in battuta, Cobolli è riuscito ad annullare tutte e 5 le palle break nel primo set, portando così il primo parziale al tie-break, dove ha prevalso il russo. C’è un altro dato impressionante sui turni di servizio di Medvedev: in quattro occasioni il russo ha chiuso il game senza concedere neanche un punto, mentre in altre tre ha lasciato a Cobolli appena un 15. L’ex numero 1 del mondo, al contrario di Alcaraz, ha già nel suo palmares il Torneo dei Maestri, vinto nel 2020 in finale contro Dominic Thiem. Detto questo, per il russo le ATP Finals rappresentano un traguardo che sarebbe importante nel 2026, anno che l’ha visto finora vincitore di quattro titoli: 500 di Dubai, 250 di Brisbane, 250 di Hangzhou e 250 di Almaty.

Alcaraz è ovviamente il grande favorito per il match: la condizione atletica mostrata all’esordio e la grande quantità di soluzioni che può trovare il murciano fanno propendere l’esito del match dalla sua. Non è però da sottovalutare il russo: se mantiene il livello del servizio che ha avuto contro Cobolli, anche un fenomeno come l’iberico può faticare contro di lui. Tra i due ci sono ben dieci precedenti, con lo spagnolo ampiamente in vantaggio nel confronto con ben sette vittorie.

Il match si giocherà all’Inalpi Arena di Torino e sarà il secondo di giornata dopo la sfida di doppio tra Bolelli/Vavassori e Harrison/Skupski, che inizierà alle ore 11.30. L’inizio della partita tra Alcaraz e Medvedev non è previsto comunque prima delle ore 14.00. Per non perdervi neanche un aggiornamento potete seguire la Diretta Live testuale del match qui su OA Sport. Vi aspettiamo!