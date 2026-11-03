L’Italia sorride: sorteggio benevolo per la Nations League 2027. Vincere il girone vale il pass olimpico!

L’Italia può sorridere al termine del sorteggio che ha determinato i gironi della Nations League 2027 di calcio femminile. Le azzurre sono state estratte nel gruppo A3 insieme alla Danimarca, all’Islanda e al Galles: si tratta, oggettivamente, dei migliori incastri possibili sulla carta. Alla vigilia della cerimonia, infatti, la nostra Nazionale avrebbe potuto pescare Spagna, Francia o Germania come teste di serie, invece ha avuto in dote le danesi, formazione di eccellente caratura, ma contro cui non si partirà sfavorite, a differenza di quanto sarebbe successo con le Campionesse del Mondo, le transalpine o le tedesche.

Evitata anche la Svezia, mina vagante in terza fascia. La Nations League avrà un peso specifico enorme: le vincitrici dei quattro gironi staccheranno il pass per la Final Four e, soprattutto, si qualificheranno alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’Italia ha la concreta opportunità di meritarsi il volo per la California, consapevole che servirà comunque un’impresa per assicurarsi il primo posto nel girone, al termine di un percorso che prevede incontri in andata e ritorno (ogni squadra giocherà sei partite nel corso del prossimo anno solare).

La Spagna sarà ampiamente favorita nel gruppo A1, visto che le detentrice del trofeo incroceranno la Norvegia, l’Irlanda e la Svizzera. Si preannuncia un duello pirotecnico tra la Francia e l’Inghilterra, le due corazzate favorite nel girone A2, in cui figurano anche l’Austria e il Portogallo. La Pool A4 sarà il vero girone della morte, aperto a ogni epilogo: la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia sono molte vicine tra loro e la Scozia può essere una mina vagante.

Nello stesso contesto si sono svolti i sorteggi anche per le Leghe minori. Per la Lega B: Serbia con Belgio, Albania, Romania; Ucraina con Cechia, Grecia, Lituania; Polonia con Finlandia, Irlanda del Nord, Bielorussia; Slovenia con Turchia, Ungheria, Kosovo. In Lega C era presente anche San Marino, che giocherà contro Lussemburgo, Bosnia Erzegovina ed Estonia.

GIRONI NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

LEGA A: le prime classificate dei quattro gironi si qualificano alla Final Four e alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

GRUPPO A1: Spagna, Norvegia, Irlanda, Svizzera.

GRUPPO A2: Francia, Inghilterra, Austria, Portogallo.

GRUPPO A3: Danimarca, Italia, Islanda, Galles.

GRUPPO A4: Germania, Paesi Bassi, Svezia, Scozia.

LEGA B

GRUPPO B1: Serbia, Belgio, Albania, Romania.

GRUPPO B2: Ucraina, Cechia, Grecia, Lituania.

GRUPPO B3: Polonia, Finlandia, Irlanda del Nord, Bielorussia.

GRUPPO B4: Slovenia, Turchia, Ungheria, Kosovo.

LEGA C

GRUPPO C1: Slovacchia, Croazia, Bulgaria, Gibilterra.

GRUPPO C2: Lettonia, Azerbaijan, Georgia, Liechtenstein.

GRUPPO C3: Israele, Far Oer, Macedonia del Nord, Andorra.

GRUPPO C4: Lussemburgo, Bosnia Erzegovina, Estonia, San Marino.

GRUPPO C5: Malta, Moldavia, Cipro.

GRUPPO C6: Montenegro, Kazakhstan, Armenia.