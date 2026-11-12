L’Italia si qualifica ai quarti di Nations League se…Francia comunque in posizione privilegiata

L’Italia si trova al primo posto nella classifica del Gruppo 1 della Lega A della Nations League 2026-2027 di calcio: gli azzurri sono in vantaggio negli scontri diretti con la Francia, a quota 10 come l’Italia, con il Belgio in terza posizione a quota 9, infine la Turchia resta ferma a zero.

Nell’ultima giornata l’Italia giocherà in Belgio, mentre la Francia ospiterà la Turchia: gli azzurri avranno a disposizione due risultati su tre per ottenere la qualificazione ai quarti di finale. Vincendo in Belgio l’Italia sarà certa del primo posto, mentre con un pareggio avrà comunque staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta.

L’Italia potrebbe qualificarsi anche in caso di sconfitta, a patto che la Francia perda contemporaneamente in casa con la Turchia: questa, inoltre, è l’unica combinazione che estrometterebbe dai quarti di finale i transalpini, che sarebbero invece qualificati con qualsiasi altra combinazione.

L’ITALIA SI QUALIFICA SE…