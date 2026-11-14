Lisa Vittozzi scalda i motori per la Coppa del Mondo: sul podio nella sprint di Geilo, poligono impeccabile

Lisa Vittozzi ha conquistato un bel secondo posto nella sprint dalla Sesongstart, andata in scena sulle nevi di Geilo (Norvegia). Dopo aver già preso parte a un paio di eventi preliminari tra estate e inizio autunno (a metà ottobre raccolse una vittoria e un quinto posto al Loop One Festival, ad agosto salì sul podio al City Biathlon di Dresda), la fuoriclasse sappadina prosegue nella marcia di avvicinamento verso la Coppa del Mondo, che scatterà a Kontiolathi (Finlandia) nel weekend del 26-29 novembre (in programma individuale, sprint, staffetta mista, single mixed).

La Campionessa Olimpica di Milano Cortina 2026 nell’inseguimento si è resa protagonista di una prestazione molto solida in terra scandinava, marcando un significativo zero al poligono e chiudendo in piazza d’onore con un distacco di 9.6 secondi dalla sorprendente padrona di casa Guro Ytterhus, capace di non commettere errore al tiro e di imporsi con il tempo di 21:27.3. Sul terzo gradino del podio è salita la polacca Kamila Zuk (terza a 11.6 secondi), mentre la norvegese Maren Kierkeeide, Campionessa Olimpica in questo format, si è dovuta accontentare della quarta piazza, con un distacco di 15.1” dalla connazionale.

Lisa Vittozzi ha firmato il miglior shooting time con l’arma in mano, a dimostrazione di una condizione già eccellente nel fondamentale, mentre resta ancora qualcosa da limare sugli sci in vista della massima competizione internazionale itinerante. Oltre alla 31enne erano in gara altre quattro italiane: Michela Carrara (decima, un errore), Fabiana Carpella (16ma, 0-2), Martina Trabucchi (17ma, 0-0) e Samuela Comola (40ma, 0-2). Il fine settimana si concluderà con la mass start in programma domenica 15 novembre.