Biathlon
Lisa Vittozzi apre la stagione con 2 errori. Elvira Oeberg una moto nell’individuale di Kontiolahti
La 15 km individuale che apre anche per il settore femminile la tappa di Kontiolahti, in Finlandia, della Coppa del Mondo 2026-2027 di biathlon, sorride alla svedese Elvira Oeberg, mentre in casa Italia la migliore è Lisa Vittozzi, che chiude all’ottavo posto.
Nonostante un errore al tiro, con una gran prestazione sugli sci la svedese Elvira Oeberg va a prendersi il successo di giornata con il crono di 41’47″9: il minuto di penalità accusato non le impedisce di vincere con margine sulla padrona di casa finlandese Sonja Leinamo, che con 20/20 al tiro si accomoda alla piazza d’onore a 22″7. Perfetta al tiro anche la francese Julia Simon, che sale sul gradino più basso del podio a 35″4.
Resta ai piedi del podio un’altra transalpina con 20/20 al poligono, Oceane Michelon, attardata di 53″1, mentre si sale oltre 1′ di ritardo con la norvegese Marthe Krakstad Johansen, a sua volta perfetta al tiro, quinta a 1’19″7, appena davanti alla connazionale Karoline Offigstad Knotten, sesta a 1’20″2 con un errore. Fa 19/20 al tiro anche la tedesca Julia Tannheimer, settima a 1’36″9.
Ottavo posto a 2’11″4 per la migliore delle azzurre, Lisa Vittozzi, che incappa in due errori al poligono, equamente distribuiti nelle due serie a terra, mentre l’italiana si conferma infallibile nei poligoni in piedi. Alle sue spalle completano la top ten le ceche Tereza Vobornikova, nona a 2’16″3 con 20/20 al tiro, e Lucie Charvatova, decima con due bersagli mancati nella prima serie, a 2’18″0.
In casa Italia va a punti anche Fabiana Carpella, all’esordio assoluto in Coppa del Mondo, 34ma a 4’25″3 con due errori al tiro, mentre sfiora soltanto la zona punti Martina Trabucchi, 46ma a 5’25″9 con 17/20 al poligono. Poco più indietro anche Samuela Comola, 50ma a 5’42″8 con tre bersagli mancati, davanti a Michela Carrara, 51ma a 5’45″2 con 5 errori al tiro, infine si classifica 63ma Hannah Auchentaller a 6’52″3, con 16/20 al poligono.
L’ordine d’arrivo ricalca sia la classifica generale che quella di specialità: comanda la svedese Elvira Oeberg con 90 punti, davanti alla finlandese Sonja Leinamo, seconda con 75, ed alla francese Julia Simon, terza a quota 65, mentre Lisa Vittozzi è ottava con 37 punti. In graduatoria anche Fabiana Carpella, 34ma a quota 7.