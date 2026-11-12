Lindsey Vonn racconta l’operazione: “5 ore per togliere tutto e aggiustare il crociato”. E sulla guarigione…

Lindsey Vonn ha diffuso ulteriori aggiornamenti in seguito all’operazione a cui si è sottoposta un paio di giorni fa, la nona negli ultimi nove mesi, in seguito alla brutta caduta avvenuta durante la discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse statunitense, che si era già rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro a Crans-Montana, pochi giorni prima dell’avventura a cinque cerchi.

Nella giornata di ieri, la 42enne aveva postato un video sui social: aveva in mano un sacchetto di plastica contenente viti e placche, scrivendo che aveva finalmente tolto tutta quella m****. Oggi la sciatrice ha aggiunto ulteriori informazioni: “L’operazione è andata bene, sono state impiegate più di 5 ore per rimuovere tutto dalla mia gamba e aggiustare il crociato. Sono a casa e grata di essere sulla strada verso una completa guarigione“.

Lindsey Vonn dovrà ora decidere se provare a rientrare all’inizio durante l’inverno ormai alle porte oppure se procedere in maniera più cauta nel proprio recupero e dare appuntamento alla prossima annata agonistica. Ricordiamo che la 42enne è stata regolarmente inserita nella squadra statunitense per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino, che riprenderà nel weekend del 14-15 novembre con gli slalom di Levi.