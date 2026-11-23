Carlos Alcaraz ha appena alzato il trofeo delle ATP Finals e già guarda oltre, a un 2027 che ha il profumo della storia. Il Grande Slam, quello vero, i quattro Major nello stesso anno solare: un’impresa che nel tennis maschile manca dal 1969, quando la centrò Rod Laver. Ogni epoca ha le sue chimere, e questa potrebbe finalmente trovare un interprete credibile. Il motivo non sta soltanto nella condizione fisica e mentale ritrovata dallo spagnolo, ma anche in ciò che accade, o non accade, dall’altra parte della rete.

L’incognita, naturalmente, si chiama Jannik Sinner. E si tratta di un’incognita a tre teste: non si sa se, non si sa quando, non si sa come.

Il 2026 è stato una staffetta, più che una sfida. Sei titoli a testa, un pareggio quasi beffardo, costruito però su due metà di stagione speculari. Nei primi mesi, con Alcaraz fermo per cinque mesi a causa di una tendinite al polso, Sinner si è preso il circuito senza chiedere permesso: cinque Masters 1000 consecutivi (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Roma) e il bis a Wimbledon. Poi, da luglio, il copione si è capovolto. Fuori l’azzurro, dentro lo spagnolo, che ha rimesso in fila Tokyo, Vienna, il Masters 1000 di Parigi e il titolo di Maestro a Torino, da aggiungere all’Australian Open vinto a inizio anno.

Ora, però, i due piatti della bilancia non sono più allo stesso livello. Carlitos ha completato il Career Grand Slam e ha mostrato di poter dominare anche sulle superfici veloci, quelle che per anni sembravano il territorio di caccia altrui. Sinner, invece, è alle prese con la sindrome della bandelletta ileotibiale al ginocchio destro. La terapia conservativa, finora, non ha sciolto i dubbi, e sullo sfondo si staglia l’ombra di un intervento chirurgico. Se ci si dovrà arrivare, non lo sa nessuno. Forse nemmeno lui.

Il quando, poi, è un rebus nel rebus. La difesa dei punti primaverili appare già pesantemente compromessa, e persino gli Australian Open di gennaio sono tutt’altro che una certezza. C’è infine il come, forse la domanda più insidiosa. Un campione che resta fermo a lungo non riparte da dove si era fermato: servono ritmo partita, fiducia nel corpo, quella tenuta fisica che permette di reggere i cinque set negli Slam. Non è una questione di talento, ma di tempo, e il tempo è l’unico avversario che neppure Jannik può battere.

Per Alcaraz, allora, si apre una finestra che raramente il tennis concede. Senza il suo unico vero antagonista al meglio, il divario con il resto dei top-10 è netto, quasi imbarazzante. A completare il quadro ci sono una maturità tattica ormai definitiva e la fame di chi vuole riscrivere i libri dei record. L’occasione è ghiotta, e lui lo sa. Ma proprio qui sta il paradosso: quando i rivali sembrano evaporare, l’ostacolo più serio diventa quello che si vede allo specchio. Pressione, aspettative, la tentazione di pensare che sia tutto facile. Nel 2027, sulla strada verso il Grande Slam, il vero avversario di Carlos Alcaraz potrebbe essere soltanto Carlos Alcaraz.