La nuova e sanguinosa lotta interna tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc ha condizionato, e non poco, le gare dei due ferraristi. Il monegasco, responsabile del contatto con il suo compagno di squadra, ha chiuso in decima posizione ricevendo dai commissari una penalità di dieci secondi. Non ha fatto molto meglio Hamilton, settimo all’arrivo e penalizzato allo stesso modo per aver tagliato una curva.

Nella lotta con Norris e Leclerc, il britannico ha infatti allungato la sua traiettoria per non perdere terreno (e forse la posizione su Leclerc), subendo una penalità severa. A questo si è aggiunto il contatto con il suo compagno di squadra che ha fatto risorgere la mai scomparsa lotta interna nella scuderia di Maranello. Una situazione nuovamente inaccettabile per il nome e per la storia del Cavallino Rampante che dovrà essere sanata in primis dal Team Principal.

Ai microfoni di Sky Sport, un Lewis Hamilton sconsolato ha preso posizione sul clima teso in Ferrari: “È Vasseur che deve stabilire le regole. Io ho fatto tutto quello che potevo ed ho detto anche di più. Fare di più diventa difficile, io posso solo fare il mio lavoro e dare tutto. Quello che succede sullo sfondo non dipende da me”.

Il sette volte campione del mondo ha poi analizzato il rapporto con Leclerc, attaccandolo indirettamente per il modo egoistico di correre: “Non so se con Leclerc c’è qualcosa di irrisolto, sembrava tutto a posto. Sono contento di lavorare con lui. Quando siamo in pista non guidiamo solo per noi stessi ma anche per coloro che sono in fabbrica e che ci supportano in pista. Non è una gara l’uno contro l’altro. Bisogna garantire che non ci portino via il secondo posto nel Mondiale costruttori”.