È una Ferrari disastrosa quella vista oggi nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar 2026, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Lusail, la scuderia di Maranello ha sofferto in tutte e tre le manche, chiudendo con entrambe le vetture fuori dalla top5 a distanze siderali dalla Mercedes, in pole position con George Russell.

La peggiore delle due monoposto rosse è stata quella di Lewis Hamilton che ha addirittura chiuso il suo Q3 con il nono tempo. In un circuito con curve veloci che poteva favorire la Ferrari, il risultato parla nuovamente chiaro; prestazione deludente e distacco dalla vetta di 1.413 secondi per il britannico, sopravanzato addirittura dalla Racing Bulls di Lindblad, ottavo.

In zona mista, Hamilton ha commentato deluso la qualifica: “Non è stato frustrante, siamo stati solo lenti. Percorrere il giro è comunque divertente. È stato un po’ difficile trovare il giusto equilibrio per la vettura. Penso che questa sia stata la nostra sfida quest’anno: arrivare con la vettura e non doverla modificare. Il più delle volte ci ritroviamo a cercare qualcosa di invisibile. Cerchiamo di mettere a punto la vettura al meglio… ma perdiamo terreno sui rettilinei e ora la Mercedes e i piloti davanti a noi sono altrettanto veloci, se non di più, in curva”.