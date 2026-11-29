Lewis Hamilton ha chiuso in sesta posizione il Gran Premio del Qatar 2026, penultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il veterano inglese della Ferrari ha disputato una gara opaca, trovando una partenza efficace ma non avendo il passo delle McLaren e delle Red Bull per potersi giocare una possibile rimonta da podio sulla pista di Lusail.

“Credo che non abbiamo fatto bene la preparazione questo weekend. Penso che Charles avesse la giusta configurazione, ma non avrebbe fatto comunque molta differenza. Alla fine ho perso molto tempo con la Virtual Safety Car durante la gara, e c’era qualcosa che non andava con il dashboard del volante, quindi nell’ultimo stint ho davvero faticato. Quest’ultima parte della stagione è stata dolorosa. Questo weekend siamo stati più lenti che mai, e non so perché“, l’analisi del sette volte campione iridato.

Il 41enne di Stevenage ha rivelato inoltre di non attraversare un buon periodo di forma a livello fisico: “Ogni volta che arrivo in questo periodo dell’anno perdo massa muscolare, perdo peso, sono semplicemente esausto. Mi fa male tutto il corpo, è davvero una sofferenza. Sono stato lontano da casa per tanto tempo. Mi manca la mia famiglia. Non vedo davvero l’ora che tutto questo finisca a questo punto“.

In Qatar la Scuderia di Maranello si è assicurata ufficialmente il secondo posto aritmetico nel Mondiale costruttori, mentre Lewis occupa adesso la quarta piazza nella classifica piloti a +1 su Lando Norris e a -7 da George Russell: “Da un lato è stato fantastico guadagnare punti e assicurarsi il 2º posto nel Campionato Costruttori, la squadra se lo meritava“.