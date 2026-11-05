Lewis Hamilton punta ancora il dito contro Leclerc: “Ha fatto lo stesso con Vettel e Sainz”

La ferita del Messico continua a bruciare in casa Ferrari. Il duello tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc alla prima curva del Gran Premio di Città del Messico ha lasciato strascichi pesanti, non soltanto sul piano sportivo, ma soprattutto nei rapporti tra i due piloti del Cavallino Rampante. Una possibile doppietta sfumata, Max Verstappen favorito dalla lotta interna e un clima che, a pochi giorni di distanza, non sembra aver trovato una via d’uscita.

Alla vigilia del Gran Premio del Brasile, ventesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, Hamilton è tornato sull’episodio che ha compromesso le ambizioni della Ferrari in Messico. E lo ha fatto senza nascondere la propria irritazione, rilanciando le accuse nei confronti del compagno di squadra. Leclerc, assente nel Media-day di Interlagos per la nascita della sua primogenita Bianca, non ha potuto replicare direttamente alle nuove dichiarazioni del britannico.

Il sette volte campione del mondo, invece, ha approfittato dell’appuntamento con i media per ribadire quanto la vicenda sia ancora lontana da una soluzione. “Sono frustrato. Sono ancora frustrato. Ne parleremo, quando ci sarà tempo“, ha dichiarato Lewis, lasciando intendere che il confronto con Leclerc e con la squadra sia soltanto rimandato.

Una situazione resa ancora più complicata dalle assenze e dagli impegni del Team Principal Frederic Vasseur, rientrato in Europa insieme alla squadra, e dello stesso Leclerc, impegnato in un momento speciale della propria vita familiare. Ma per Hamilton il problema resta eminentemente sportivo: la Ferrari aveva una concreta possibilità di conquistare un risultato di squadra straordinario e l’ha lasciata sfuggire.

“Fred è tornato in Europa con il team. E ovviamente Charles è con la sua famiglia. Avevamo l’opportunità di vincere per il team. Potevamo portare a casa facilmente una doppietta, per cui dobbiamo lavorare per assicurarci che non accadrà di nuovo“, ha dichiarato.

Il punto, secondo Hamilton, è che entrambi i piloti avrebbero dovuto mettere il risultato della Ferrari davanti alle ambizioni personali, evitando di trasformare una situazione favorevole in un’occasione persa. La polemica, tuttavia, non si è limitata alla gestione della singola manovra.

Al britannico è stato chiesto se ritenga Leclerc particolarmente aggressivo quando si trova a duellare con lui. La risposta è stata breve, ma decisamente significativa: “Sì, non posso dire di più. Ma se guardate ai suoi precedenti compagni di squadra, ha fatto lo stesso con Sebastian (Vettel, ndr) e con Carlos (Sainz, ndr)“.