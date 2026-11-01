Lewis Hamilton non si dà pace: “Oggi avevo il passo per vincere. Gara rovinata dall’episodio con Leclerc”

Lewis Hamilton chiude particolarmente accigliato dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio del Messico, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Città del Messico, intitolato agli Hermanos Rodriguez infatti il pilota 7 volte campione del mondo voleva vincere. Partiva dalla pole position e sapeva di avere la grande chance tra le mani. Tutto però si è complicato al via proprio con il vicino di box Charles Leclerc.

La vittoria nella gara odierna è andata a Max Verstappen che ha preceduto proprio il Re Nero per 799 millesimi, mentre completa il podio il nuovo campione del mondo Andrea Kimi Antonelli a 4.0. Quarto Charles Leclerc a 10.7, quinto Lando Norris a 11.7, mentre è sesto George Russell a 12.2. Settimo Oscar Piastri a 19.4, ottavo Franco Colapinto a 20.2, nono Liam Lawson a 20.8 mentre completa la top10 Pierre Gasly a 21.4.

Al termine del Gran Premio del Messico il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “In primo luogo ci tengo a fare le congratulazioni a Kimi Antonelli ed alla Mercedes per il titolo iridato. Se lo meritano entrambi. Che storia Kimi! Il più giovane campione del mondo di sempre! Davvero fenomenale. Che dire? Spero che il prossimo anno avremo un motore che ci permetterà di competere con lui”.

L’inglese però non può dimenticare quanto avvenuto al via: “La giornata è stata dura. Sapevo che avevo il passo per vincere ma si vede che non era destino. Diciamo che potevamo fare meglio. Quello che è successo al via con Charles? Senza il sorpasso di Verstappen poteva forse ridarmi la posizione ma non è stato possibile e ha preso i 5 secondi di penalità anziché 10. Quell’episodio però è chiaro che ci sia costato la vittoria. Ora dovremo discuterne seriamente tra di noi. Al netto di tutto questo complimenti al team che ha migliorato e non poco la vettura”.