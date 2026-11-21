Si è chiusa con una clamorosa doppia esclusione dal Q3 la qualifica della Ferrari a Las Vegas, sede del terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno 2026. Lewis Hamilton ha pagato a caro prezzo il danneggiamento al fondo della sua SF-26 nelle battute iniziali della sessione ed un problema legato all’erogazione dell’energia nel momento clou del Q2, non andando oltre un deludente 12° posto subito alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc.

“Abbiamo lavorato duramente per fare un buon lavoro e, sinceramente, non sapevo bene dove saremmo arrivati oggi. Sapevamo che avremmo avuto qualche difficoltà sui lunghi rettilinei, ma alla vigilia ero ottimista. Pensavo che la macchina potesse comportarsi bene, ma già al primo o al secondo giro abbiamo urtato qualcosa sul fondo, probabilmente dei detriti o qualcosa del genere, danneggiandolo“, racconta il pilota britannico ai media.

“Abbiamo perso parecchio carico aerodinamico a causa di questo, alcuni decimi, e da quel momento ho dato tutto quello che avevo. Il mio giro, alla fine, è stato il migliore che potessi fare, ma non avevo nessuno davanti a me. Poi abbiamo avuto un problema con l’erogazione dell’energia, una mancanza di deployment nel finale, e ho perso circa sei decimi proprio per questo motivo. Insomma, sapete come si dice: quando piove, diluvia. È stata una di quelle giornate“, spiega il sette volte campione iridato.

“Stavamo lottando semplicemente per riuscire a entrare in Q3. Penso che, senza la perdita di potenza dovuta al deployment e senza il problema al carico aerodinamico, sarei riuscito ad accedere al Q3, anche se sarebbe comunque stato difficile. Credo però che il mio giro fosse sufficientemente buono per superare il taglio, se non avessimo perso così tanto sui rettilinei. Ma ormai è andata così. È finita e, sicuramente, non è una bella sensazione, soprattutto per tutta la squadra. Cercheremo comunque di andare avanti e guardare alla giornata di domani“, il commento del 41enne di Stevenage.