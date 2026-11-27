È ormai da settimane notte fonda in casa Ferrari. Alla crisi interna tra piloti segue di pari passo la crisi di risultati e prestazioni, ed anche in Qatar le cose non sembrano migliorare. Le due monoposto rosse non sono riuscite a lasciare il segno nel venerdì di Lusail, accumulando distacchi significativi dalla migliore prestazione di Andrea Kimi Antonelli e concludendo al di fuori dalla top5 la seconda sessione di prove libere del GP del Qatar 2026.

I problemi più significativi sembrano essere quelli di Lewis Hamilton, che ha sofferto durante tutte le FP2, chiudendo alla fine all’ottava posizione con un distacco di 1.139 dalla vetta. Nei minuti finali, inoltre, la sua monoposto si è anche fermata in pista a causa di un problema di affidabilità legato al motore.

In zona mista, il britannico ha così commentato il suo venerdì: “La FP1 è stata abbastanza tranquilla e la macchina si è comportata bene. Abbiamo apportato qualche piccolo cambiamento in vista della FP2, ma la seconda sessione è stata più impegnativa e purtroppo abbiamo avuto un problema verso la fine del long run, che ci ha costretto a interrompere anticipatamente la sessione. Questa sera analizzeremo tutto e vedremo dove possiamo apportare miglioramenti per domani”.