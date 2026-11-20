Parte con un sesto posto il cammino di Lewis Hamilton al GP di Las Vegas, terzultimo atto del Mondiale 2026 di Formula 1, come ormai da tradizione in scena tra le luci al neon della Strip cittadina. Un turno non semplice per il ferrarista, il quale ha dovuto fare i conti con le condizioni dell’asfalto prima bagnato e, successivamente, umido.

Per la precisione, l’ex Campione del Mondo si è dovuto accontentare di una differenza di 1.211 rispetto al più brillante del lotto, ovvero George Russell che, a bordo della sua Mercedes, ha segnato il tempo di 1:47.272 precedendo Pierre Gasly (Alpine, 0.071) e Charles Leclerc (Ferrari, 0.333).

Una volta giunto in zona mista, il britannico ha commentato la sua giornata: “Ci sono un paio di aspetti positivi da trarre da oggi. Saltare la FP1 non ci è costato troppo date le condizioni, ed è stato positivo riuscire a fare qualche giro in FP2 – ha specificato Hamilton – Abbiamo avuto alcune scoperte utili man mano che la pista si asciugava e passavamo dalle gomme da bagnato alle intermedie, il che ci dà alcune note su cui lavorare”.

Parlando sul lavoro in vista della FP3, Hamilton ha infine aggiunto: “Domani ci si aspetta tempo asciutto, quindi sarà una sfida diversa e dovremo reagire rapidamente durante la terza sessione di libere e prima delle qualifiche, per mettere l’auto nella posizione migliore possibile“.