È la Cechia la prima formazione a qualificarsi per le semifinali della Final Eight di Coppa Davis 2026. Nel secondo singolare del quarto di finale contro il Canada Jiri Lehecka affonda il canadese Felix Auger-Aliassime 7-6(4) 6-2 in due ore e un minuto. La formazione allenata da Tomas Berdych chiude il 2-0 e attende l’Italia nella semifinale di venerdì.

Il giocatore nordamericano tiene il servizio inaugurale sull’errore di rovescio del rivale. Il ceco replica a quindici per l’1-1. Il canadese, dopo aver salvato palla break, scaglia l’ace del 2-1, imitato dall’avversario che, dopo aver annullato due opportunità dell’1-3, sfrutta la prima per impattare 2-2. Il numero 17 ATP produce gioco, ma non riesce, tra sesto e ottavo gioco, a sfruttare altre sei opportunità per strappare il servizio al suo avversario e nel nono si salva da 15-40 prima di firmare il 5-4. Lehecka, dopo aver annullato un set point, sigla il 5-5 con la volée di rovescio. Nessuno dei due giocatori riesce a prevalere e il 6-6 diventa la naturale conclusione.

L’equilibrio nel tie-break si rompe sull’errore di diritto di Auger-Aliassime per il minibreak del 3-2, ma la deviazione del nastro aiuta il canadese a vincere il punto in risposta del 4-3. Lehecka riconquista il vantaggio sul rovescio in rete del rivale per il 5-3, si procura set point con l’ace e chiude 7-4 con la prima vincente.

Il ceco timbra l’1-0 con la morbida stop volley, firma il break del 2-0 sul rovescio largo del giocatore nordamericano e vola sul 3-0 con l’ace. Auger-Aliassime, dopo aver salvato la palla dello 0-4, si affida al servizio per griffare il 3-1. Lehecka non concede opportunità di rientro all’avversario, manca la palla del 5-1 e timbra, al secondo match point, il decisivo 6-2 sul rovescio fuori misura del rivale.

Lehecka chiude la sua prestazione con cinque ace, commette due doppi falli e serve l’80% di prime. Il ceco conquista il 73% di punti sulla prima e il 44% di punti quando deve ricorrere alla seconda. Il numero uno ceco vince il computo complessivo dei punti con un perentorio 93-79.