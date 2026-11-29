Il miglior Lorenzo Musetti della carriera regala il primo fondamentale punto all’Italia nella finale della Coppa Davis 2026 contro la Spagna. Un capolavoro quello del tennista toscano, che batte in rimonta Rafael Jodar con il punteggio di 6-7 6-2 6-1 dopo tre ore e due minuti di gioco. Un match dal livello altissimo, con Musetti che nel secondo e nel terzo set ha veramente rasentato la perfezione. Una vittoria importantissima per l’Italia, visto che adesso il doppio è sicuramente garantito e Flavio Cobolli potrà scendere in campo con la testa decisamente molto libera andando a caccia dell’impresa contro Carlos Alcaraz.

Impressionante davvero la prestazione di Musetti, che in tre ore ha commesso solamente venti errori non forzati rispetto invece ai cinquanta dello spagnolo. Sono stati trenta i vincenti dell’azzurro contro i ventiquattro dello spagnolo. Un ottimo Musetti anche al servizio, vincendo il 74% dei punti con la prima ed il 53% con la seconda, colpo che ha fatto soprattutto la differenza, visto che Jodar ha vinto appena il 36%.

Fin dai primi scambi il livello della partita è altissimo. Uno spettacolo clamoroso da entrambe le parti. Musetti deve affrontare una palla break in avvio, ma annulla tutto con un’ottima prima centrale. L’azzurro tiene un delicato turno di servizio ed è lui poi nel quarto gioco ad avere due palle break e sulla prima il dritto tradisce lo spagnolo, con Musetti che scappa via sul 3-1 e poi anche 4-1. Nel sesto game il toscano si porta a suon di capolavori con il rovescio sullo 0-40. Jodar, però, ha la forza di non crollare e riesce ad annullare le tre palle break, che praticamente erano tre set point, restando in corsa. Nel nono game Jodar trova due risposte clamorose e si porta sullo 0-40. Musetti annulla le prime due palle del controbreak, ma sulla terza arriva un doloroso doppio fallo. Lo spagnolo riesce a pareggiare i conti dopo un decimo game tiratissimo anche senza concedere palle break.

Sul 30-30 del dodicesimo game improvvisamente dopo un lungo scambio Jodar si ferma e si tocca la caviglia destra. Immediata la richiesta da parte della Spagna del medical timeout e viene applicata una vistosa fasciatura allo spagnolo. Si torna a giocare e Jodar riesce a tenere il servizio, portando il set al tie-break. Musetti recupera due volte un mini-break di svantaggio, ma dal 5-4 in suo favore Jodar trova due punti incredibili che gli permettono di vincere un primo set eccezionale dopo un’ora e venti minuti di gioco.

Musetti risente anche un po’ psicologicamente il finale del set precedente e cede il servizio in apertura della seconda frazione con Jodar che trova una gran risposta di dritto sulla palla break. Spalla al muro, però, il toscano ha una grandissima reazione emotiva e si costruisce il controbreak a zero chiudendo con un meraviglioso lob. Sulla scia dell’entusiasmo, Musetti si procura altre due palle break nel quinto game e sulla seconda arriva l’errore di dritto di Jodar che fa impazzire la panchina azzurra ed il tifo italiano. Il toscano non si ferma più e nel settimo gioco strappa ancora il servizio all’avversario chiudendo a rete dopo una straordinaria risposta di rovescio nel boato dell’arena. Musetti va a prendersi il secondo set sul 6-2 e porta il match al terzo.

Il primo game del terzo set è la perfetta fotografia dell’epicità di questa partita. Dopo quindici incredibili minuti e dopo aver mancato quattro palle break (soprattutto per merito di Jodar), alla quinta occasione Musetti riesce a strappare il servizio allo spagnolo, che sbaglia di rovescio esausto dopo l’ennesimo scambio comandato dall’azzurro. La striscia di game consecutivi di Musetti prosegue e il toscano vola sul 3-0, ottenendo ancora un altro break (era 40-15 per Jodar) con lo spagnolo che sbaglia lo smash dopo un pallonetto in recupero molto alto e profondo dell’azzurro. I game consecutivi si fermano a nove, perchè Jodar reagisce nel quarto gioco e recupera uno dei due break di svantaggio, accorciando le distanze. Il doppio break di vantaggio, però, torna subito per Musetti, perché Jodar gioca un disastroso quinto game e con una serie di errori di dritto regala il game all’azzurro, che sale 4-1. Le palle break fioccano e lo spagnolo ne ha altre due, ma Musetti sale in cattedra e le annulla entrambe, volando sul 5-1. Lo spagnolo si consegna definitivamente ad un Musetti che ottiene un altro break a zero e al primo match point chiude con un dritto vincente per il 6-1 che manda in visibilio tutta la squadra azzurra. Siamo avanti 1-0 ed il doppio almeno è assicurato, aspettando magari l’impresa di Flavio Cobolli.