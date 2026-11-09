Leandro Riedi si apre e racconta la sua lotta vinta: “Ho tentato il suicidio, ma oggi quei pensieri se ne sono andati”

Nelle scorse ore una lettera molto toccante ha fatto rapidamente il giro del mondo del tennis. Si tratta di quella di Leandro Riedi. Il tennista svizzero si è aperto tantissimo, tramite il proprio account Instagram, in merito al tema della depressione, e ha raccontato di aver toccato un punto molto basso due anni fa prima di riprendere in mano la sua vita.

Queste le sue parole, accolte da tanti commenti di affetto di suoi colleghi sia del circuito ATP che di quello WTA: “21 giugno 2024, un giorno che non dimenticherò mai. Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre. Ho raggiunto un punto nel quale ho tentato di suicidarmi. Non voglio spiegare ragioni o dettagli, ma voglio parlarne perché la salute mentale merita molta più attenzione.

Ho lottato con l’ansia, gli attacchi di panico per molto tempo, una battaglia mentale che molte persone attorno a me non potevano vedere. Con il miglior aiuto professionale che avessi mai potuto chiedere, il supporto delle persone a me più vicine e tantissimo lavoro su me stesso, ho ritrovato la via per ritornare.

Oggi, sono incredibilmente orgoglioso di poter dire che quei pensieri se ne sono andati. Sono veramente felice, grato per la mia vita ed entusiasta per il futuro. Quest’esperienza ha cambiato le mie prospettive su tutto. Ho imparato che le vittorie e il successo non significano molto se non sei a posto con te stesso. La mia salute, la mia felicità e la mia vita verranno sempre prima.

Certo, la vita continua sempre con battaglie. Il mio corpo mi ha costretto a subire parecchio nel corso dell’anno tra operazioni, infortuni e passi indietro. Ci sono ancora sfide davanti a me, fisicamente e mentalmente, ma oggi so quanto sia importante prendermi cura di me stesso e chiedere aiuto quando mi serve.

Il 21 giugno 2024 sarà sempre una data che porterò con me. Non lo dimenticherò mai. Trovare la mia strada fuori da quel tunnel è stata una delle cose più difficili che abbia mai dovuto fare. Sono incredibilmente orgoglioso di quanto sono andato lontano.

Non sto condividendo tutto questo per ricevere simpatia, ma perché se anche solo una persona leggerà questo e realizzerà di non essere sola, allora lo sforzo sarà servito. Se state soffrendo, per favore parlate a qualcuno. Cercate le persone più vicine a voi. Cercate aiuto professionale. Non c’è vergogna nel chiedere aiuto. Sono la prova vivente che le cose possono diventare migliori. Non siete soli“.

Riedi, fermo da giugno, quest’anno ha vinto il Challenger 125 di Busan, in Corea del Sud, nel mese di aprile. La sua miglior prestazione è stata quella degli US Open 2025, dove da numero 435 del mondo riuscì ad arrivare agli ottavi di finale: negli Slam non si vedeva un giocatore dal ranking tanto basso tra i migliori 16 dal 2002 (Wimbledon).