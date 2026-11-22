Marco Bezzecchi 173, Jorge Martin 156, Marc Marquez (in quel momento ottavo) 71. Erano questi i punti totalizzati al termine del Gran Premio d’Italia (settimo round del calendario) al Mugello dai tre grandi protagonisti della stagione, con le Aprilia ufficiali che avevano vinto cinque delle prime sette gare lunghe approfittando delle condizioni fisiche precarie del campione mondiale in carica.

La tavola sembrava apparecchiata per una possibile sfida fratricida tra il Bez e Martinator, considerando la competitività della RS-GP26 e l’enorme distacco accumulato in classifica dall’unico ducatista realmente in grado di puntare al bersaglio grosso, ma tra giugno e luglio è cambiato tutto come ben sappiamo ed il “Cabroncito” si è ritrovato incredibilmente in piena corsa per il titolo.

Il calo prestazionale di Bezzecchi dopo la pausa estiva e l’infortunio rimediato a Phillip Island da Martin hanno poi spento definitivamente le speranze della Casa di Noale a cospetto di un Marquez che ha commesso un solo vero grande errore da Balaton in poi, ovvero la caduta di ieri nella Sprint di Portimao a Mondiale ormai praticamente acquisito.

Le vittorie ottenute dal nativo di Rimini nel rush finale della stagione non fanno che alimentare i rimpianti dell’Aprilia, capace di progettare a sviluppare la miglior moto della griglia dopo l’egemonia Ducati dell’ultimo quadriennio. L’eventuale titolo costruttori (+9 sulla casa di Borgo Panigale verso Valencia) rappresenterebbe soltanto un contentino, seppur di assoluto prestigio, per la struttura veneta.