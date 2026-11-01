Lazio da sola in testa alla Serie A! La Juventus batte il Napoli, il Como rilancia

La Lazio ha sconfitto il Cagliari per 2-1 e ha allungato in testa alla classifica della Serie A, dove svetta in solitaria con tre punti di vantaggio sull’Inter dopo dieci giornate. I biancocelesti si sono imposti di fronte al proprio pubblico dello Stadio Olimpico in rimonta: M’Bala Nzola ha aperto le marcature al 20′, ma poi Gustav Isaksen al 36′ e Andrea Pinamonti all’83mo minuto hanno ribaltato il risultato e fatto volare la squadra allenata da Gennaro Gattuso.

La Juventus ha battuto il Napoli con un secco 2-0 nel big match della domenica: le reti di Kerim Alajbegovic al 70′ e Jeremie Boga all’87mo minuto hanno fatto volare i bianconeri, che si sono issati al settimo posto a undici punti dalla vetta e a -3 dal Frosinone, con tre lunghezze di margine proprio sui partenopei. Il Frosinone ciontinua a sognare in grande dopo il successo casalingo contro il Torino (2-0 firmato da Fares Ghedjemis e Giacomo Calò).

Il Como ha battuto il Venezia per 1-0 con il rigore trasformato da Lucas da Cunha al 43′ e ora si trova in quarta piazza, a -5 dalla vetta e a -2 dall’Inter. Il Genoa ha dettato legge a Lecce per 2-1, continuando nel buon momento dopo aver fermato la Juventus nel turno infrasettimanale.

RISULTATI SERIE A OGGI

Juventus-Napoli 2-0

Lecce-Genoa 1-2

Lazio-Cagliari 2-1

Frosinone-Torino 2-0

Como-Venezia 1-0