La nebbia rivoluziona e scombina i piani nella prima manche dello slalom femminile di Gurgl. In testa alla classifica c’è la svedese Anna Swenn Larsson, partita con il pettorale due, quando la situazione della visibilità cominciava ad essere decisamente complicata. Alle spalle della svedese si trova Lara Colturi, che paga appena 24 centesimi visto il momento in cui è scesa in pista. La rappresentante dell’Albania, infatti, ha trovato una visibilità quasi nulla ed è l’unica che è riuscita ad uscirne indenne, risultando la migliore addirittura sul primo muro.

Dopo le prime otto c’è stato un totale cambiamento nella visibilità ed è entrato improvvisamente il sole. Chi ne ha approfittato nel migliore dei modi è sicuramente stata Lara Della Mea, che con il pettorale numero 13 si è inserita in terza posizione a 26 centesimi dalla vetta. Si può davvero sognare nella seconda manche, dove servirà anche reggere la pressione. La nativa di Tarvisio ha sciato davvero bene, in particolare sul muro e poi anche dopo l’ultimo dosso.

Quarta posizione per la lettone Dzenifera Germane con un ritardo di 39 centesimi dalla testa. Bravissima la svedese Hanna Aronsson Elfman, che con il pettorale 21 ha concluso al quinto posto a 45 centesimi dalla connazionale, ma facendo registrare i due migliori intermedi nella parte finale. Altro eccezionale inserimento quello della sempre imprevedibile americana AJ Hurt, che con il 26 si è piazzata al sesto posto a 55 centesimi.

Sesto posto per un’altra svedese Sara Hector (+0.61), che ha preceduto la francese Caitlin McFarlane (+0.71) e la croata Zrinka Ljutic (+0.74), che è sicuramente tra le più pericolose nella seconda manche per una possibile rimonta. Completa la Top-10 la francese Marion Chevrier (+0.88). Sono invece fuori dalle prime dieci l’americana Paula Moltzan (+1.16) ed anche la tedesca Emma Aicher (+1.28), sicuramente condizionate dalla nebbia.

Più attardate le altre azzurre. Brava Giulia Valleriani, che riesce comunque a contenere il distacco e ci sarà nella seconda manche (+1.97). Marta Rossetti, alla sua seconda gara al ritorno dall’infortunio, paga oltre due secondi (+2.25), mentre ancora più indietro Martina Peterlini (+2.93). Prosegue il momento un po’ complicato di Anna Trocker, che è alla seconda uscita consecutiva dopo quella di Levi.