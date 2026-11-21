Lara Della Mea ha chiuso al nono posto lo slalom di Gurgl, in Austria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: l’azzurra era terza a metà gara, poi però è scivolata indietro nella seconda run. Ai microfoni di Rai Sport HD l’italiana ha sottolineato quanto di buono fatto in gara, guadagnando fiducia in vista delle prossime prove tecniche del circuito maggiore.

L’analisi dell’azzurra, che ha guardato comunque il bicchiere mezzo pieno: “Sicuramente oggi era una bella occasione per fare qualcosa di veramente bello, però comunque la ritengo una giornata positiva, perché ho portato sulla pista una bella sciata. Poi sicuramente c’è da lavorare ancora a livello tecnico, però sono comunque felice della giornata. Peccato un po’ per la seconda manche, che potevo sfruttare di più, però va bene così“.

Un pensiero per le altre azzurre, uscite nella seconda manche, e per se stessa, in vista delle prossime gare tecniche: “In allenamento sciano tutte fortissimo, quindi secondo me è una questione di tempo, devono solo riuscire a portarlo anche in gara, ed anche per me la giornata di oggi servirà sicuramente come una bellissima esperienza, perché comunque non ti capita sempre di partire terza dopo la prima manche, era la prima volta che mi succedeva, e quindi è un bel bagaglio che mi porto a casa per la prossima volta“.