La polemica che ha avuto inizio lunedì continua a suscitare discussioni. L’assenza del presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi e dell’amministratore delegato Eno Polo alla premiazione di Harri Heliovaara e Henry Patten come numeri uno del ranking di doppio per il 2026 ha scatenato la reazione del britannico.

Patten era intervenuto con parole decise sull’assenza dei massimi dirigenti: “Per noi è qualcosa di davvero importante. È un vero peccato che il presidente e l’amministratore delegato dell’ATP non la pensino allo stesso modo. Sarebbe stato bello averli in campo con noi oggi, ma eccoci qui, da soli”.

La differenza di trattamento sul piano promozionale tra singolare e doppio e le novità all’orizzonte per quest’ultima disciplina hanno stimolato l’intervento di Yevgeny Kafelnikov, ultimo giocatore capace di vincere sia il torneo di singolare sia quello di doppio in uno stesso Slam.

L’ex tennista russo ha difeso così il doppio in un post su X: “Essendo l’ultimo giocatore ad aver vinto singolare e doppio nello stesso torneo del Grande Slam, non voglio vedere il doppio scomparire. Il gioco del doppio richiede abilità e intelligenza non inferiori a quelle necessarie nel singolare! Mi piacerebbe vedere qualcuno ripetere ciò che ho fatto io al Roland Garros nel 1996”.