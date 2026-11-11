Lapo Becherini, preparatore di Arthur Fils: “Sappiamo cosa si sbagliava. Sinner? Contano scivolate e genetica”

Imparare ad ascoltare il proprio corpo: nel tennis d’élite è ormai un mantra. Racchetta e pallina viaggiano al cento per cento, come in F1, e la fisicità è diventata la moneta del regno. Ne abbiamo parlato con Lapo Becherini, preparatore atletico di Arthur Fils. Il francese, dopo i guai alla schiena, ha ritrovato la strada. Negli Slam i risultati non sono arrivati, ma la classifica gli ha comunque aperto le porte delle ATP Finals, grazie anche sigillo nel Masters1000 di Cincinnati. Sarà tra gli otto dell’Inalpi Arena di Torino. Becherini, al suo fianco da settembre dell’anno scorso, ci ha aiutato a conoscerlo.

Che giocatore è Arthur? Lo si vede prestante, fisico. Come si gestisce un tipo così?

“È un giocatore che chiede moltissimo a se stesso, e il suo tennis chiede moltissimo al corpo. Per questo deve stare al cento per cento. Altri riescono a rendere anche a mezzo servizio, perché hanno risorse diverse. Lui no: il suo gioco poggia sulla fisicità. Ne discende un lavoro quotidiano di prevenzione e correzione, che coinvolge il coach, me e i fisioterapisti. Con lui bisogna mettere i puntini sulle i ogni giorno“.

Lei ama il paragone con la F1.

“Un pilota non prende la macchina dal garage, accende il motore e parte. Prima ci sono ingegneri e meccanici che controllano olio, filtri, pressioni, gomme. Finita la corsa, un altro check. Io dico sempre: check prima, check dopo. Nessun allenamento comincia con un “pronti, via” e nessuno finisce senza una valutazione. Il tutto dentro una programmazione che quest’anno ci ha portato a scelte dolorose, come saltare Montecarlo“.

Parliamo dell’infortunio alla schiena. Come si riparte da lì?

“Sono stato contattato dal team e dal management di Fils nell’estate del 2025. Veniva da un problema a Parigi, aveva provato a rientrare in Canada ma la schiena non rispondeva, così aveva chiuso la stagione. Lui sperava di rivedersi a fine anno o per l’Australia, ma io fui molto chiaro. Servivano pazienza, da parte sua e di chi gli sta attorno. Nel tennis c’è anche l’aspetto economico, tra tornei ed esibizioni. Ma abbiamo messo l’atleta davanti al tennista, e la parte medica e preventiva davanti a tutto“.

In pratica?

“Prima della racchetta, il corpo sotto stress controllato, per vedere come rispondeva. Ho cercato di riprodurre in palestra gli sforzi che il tennis richiede. Un processo di giorni, settimane, mesi. Non dimentichiamo che era la seconda volta con la schiena: la prima da ragazzo, la seconda nel 2025“.

Il calendario è sotto accusa. Ma non è anche il tennis in sé a consumare i corpi?

“Il calendario non aiuta, certo: non tanto per le partite in più, quanto per le trasferte, i viaggi, il carico psicofisico. Basta ascoltare Casper Ruud, che pochi giorni fa ha raccontato un periodo non facile. Poi ci sono le superfici, che si sono omologate. Una volta l’erba era veloce, gli scambi rapidi, e si lavorava su appoggi e reattività, sulla risposta a uno stimolo visivo. Me lo diceva anche Becker, con cui ho avuto il piacere di collaborare. Oggi si scivola ovunque, sulla terra come sul cemento e sull’erba. E questo carica caviglie, ginocchia, zona pubica, adduttori, fino alla lombare. Aggiunga racchette e palline, che regalano microsollecitazioni a polso, gomito e spalla“.

Si arriverà a scegliere i tornei con il bilancino?

“Non mi stupirei se, domani, i top-player cominciassero a saltare qualche 1000. Lo ha detto anche Alcaraz. Per restare sani e giocare più partite possibili. Guardi Zverev: lo si denigra, ma è sempre stato pronto, non ha mai dovuto fermarsi come è successo a tanti altri, Arthur compreso, o a Jannik Sinner e Carlos. Bisogna esserci negli Slam, alle Finals, in buona parte dei 1000. Qualcuno andrà sacrificato“.

Zverev sfiora le 90 partite l’anno.

“Una quota enorme. Con Arthur abbiamo sempre detto: giocare più partite possibile, non più tornei possibile. Vuol dire andare in fondo. E ci siamo riusciti: siamo alle Finals senza risultati negli Slam, il che dice quanto abbia reso nei tornei che ha giocato“.

Quali sono i suoi obiettivi? In Francia pesa l’attesa per un vincitore Slam.

“Non ha mai nascosto di sognare lo Slam e la vetta. Ma in squadra ci siamo detti: niente obiettivi numerici. L’unica cosa che controlliamo è il miglioramento: tecnico, negli spostamenti, nella gestione di quel lavoro invisibile che sta fuori dal campo. Lo sogna lo Slam, sognava la top-10, le Finals e questi ultimi obiettivi sono stati centrati. Dove si fermerà, numero 1, 2, 3 o 4, non lo so. Appartiene a quella cerchia ristretta, con Rune e Fonseca, di giocatori del presente e del futuro. Ma chi avrebbe scommesso, un anno fa, su certe parabole? Il bello di questo progetto è che parliamo di ragazzi senza limiti“.

Diciamo che l’obiettivo vero è stare bene.

“Esatto, essere nella condizione di poter far bene. Mi viene in mente il treno. Si dice che passi una volta sola nella vita. Io dico di no. La sfida è stare in stazione, che è la metafora della vita: un posto non piacevole, freddo, con personaggi che intimoriscono e magari senza posti a sedere. Fuori dalla comfort zone, insomma. Ma se ci sei, hai la fortuna di poter prendere più treni. E la salute serve a questo: a essere pronti a saltare su quello giusto, che non sarà il primo, né il secondo, né il terzo“.

Chi in stazione ha aspettato più di tutti?

“Zverev, e chapeau. Dieci anni lì ad aspettare. Come Wawrinka, come Del Potro. Gente che in stazione c’era sempre. Noi dobbiamo starci il più possibile“.

Ultima domanda, un po’ particolare: Sinner. I suoi guai al ginocchio c’entrano con quel modo di scivolare, quasi da sciatore?

“Io non lavoro per lui, quindi parlo da addetto ai lavori. Scivolare su tutte le superfici, come fanno i migliori, può logorare di più: si sollecitano le articolazioni sotto certi angoli e si creano pressioni che senza scivolamento non nascerebbero. Ma è questione di tecnica, di come si esegue il gesto più che dello scivolare in sé. Sono sicuro che lui, con il suo staff, abbia ottimizzato tutto. C’è una possibilità che sia legato, non è detto sia la causa principale. Contano anche i fattori genetici: c’è chi è predisposto e chi meno. Quel che vedo è che lavora con una qualità che si vede di rado. Con Arthur sappiamo perché è successo ciò che è successo: volumi sbagliati, programmazione non adeguata. Sono arrivato io e sono cambiate molte cose. Per Jannik è probabile che la facilità di movimento, davvero sorprendente, abbia sollecitato certe strutture, e ora presenti il conto“.

Speriamo di rivederli tutti al top nel 2027.

“Speriamo e Sinner sono convinto che ritornerà più forte di prima“