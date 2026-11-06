Lando Norris: “Sensazioni positive con gli aggiornamenti, ma è presto per giudicare”

Un venerdì positivo per Lando Norris. Il pilota della McLaren ha ottenuto rispettivamente la prima e la seconda posizione in occasione delle due sessioni di prove libere valide per il GP del Brasile, ventesimo appuntamento del Campionato Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana sul tracciato di Interlagos.

Il britannico è apparso particolarmente in confidenza con il set di aggiornamenti, un mix tra vecchie e nuove componenti, dimostrandosi competitivo sia sul giro secco che sul ritmo gara. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Bristol ha commentato quanto fatto.

“La FP1 è stata un po’ una sorpresa, una sorpresa piacevole. Anche se avevo metà e metà, e metteremo tutto insieme per domani, gli aggiornamenti sembrano anche aver dato ciò che speravamo – ha detto Norris -. In definitiva, gli aggiornamenti sono lì solo per migliorare i tempi sul giro e portare prestazioni. Non sono pensati solo per migliorare la maneggevolezza. Un aggiornamento perfetto è uno che porta i tempi sul giro e allo stesso tempo porta un miglioramento nella maneggevolezza, specialmente con quanto sia stata complicata la vettura“.

Norris ha poi terminato: “Direi che forse c’è un piccolo cambiamento nella direzione giusta, l’auto sembra solo un po’ più semplice da guidare. Ma non penso che possiamo mai giudicare le cose su una sola pista.”