Formula 1
Lando Norris: “Grande lavoro come team, improbabile lottare domani con Mercedes”
Si sono concluse con la pole position di George Russell le qualifiche del Gran Premio del Qatar 2026, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Lusail, la Mercedes ha confermato i pronostici dimostrandosi la monoposto nettamente più veloce in griglia. Russel ha dominato le tre manche di qualifica, firmando nel primo run del Q3 il giro da 1:21.695 che è valso la partenza al palo.
Seconda posizione per il campione del mondo Andrea Kimi Antonelli che non si migliora nell’ultimo run chiudendo a 128 millesimi dal suo compagno di squadra. Torna ad aprire la seconda fila Lando Norris che ritrova la competitività della sua McLaren sul giro secco. Il britannico si ferma a 480 millesimi dalla vetta e domani avrà la chance di riportare la scuderia di Woking sul podio dopo una stagione difficile.
Ai microfoni ufficiali di F1 Tv, Norris ha così commentato la sua qualifica: “Abbiamo fatto un grande lavoro come team. Le Mercedes sono decisamente troppo veloci, abbiamo lavorato bene per tutto il weekend ma loro sono stati di un’altra categoria, complimenti a loro. Il mio è stato un buon giro, alla fine l’alta velocità ti induce a spingere di più. La differenza è che noi non possiamo spingere a tutta come le Mercedes”.
Sulla gara di domani ha concluso: “Improbabile lottare con le Mercedes ma faremo del nostro meglio. Penso che quando sei 4-5 decimi più veloce hai un grande vantaggio sugli altri ma la gara è lunga. Io ci proverò”.