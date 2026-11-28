Si sono concluse con la pole position di George Russell le qualifiche del Gran Premio del Qatar 2026, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Lusail, la Mercedes ha confermato i pronostici dimostrandosi la monoposto nettamente più veloce in griglia. Russel ha dominato le tre manche di qualifica, firmando nel primo run del Q3 il giro da 1:21.695 che è valso la partenza al palo.

Seconda posizione per il campione del mondo Andrea Kimi Antonelli che non si migliora nell’ultimo run chiudendo a 128 millesimi dal suo compagno di squadra. Torna ad aprire la seconda fila Lando Norris che ritrova la competitività della sua McLaren sul giro secco. Il britannico si ferma a 480 millesimi dalla vetta e domani avrà la chance di riportare la scuderia di Woking sul podio dopo una stagione difficile.

Ai microfoni ufficiali di F1 Tv, Norris ha così commentato la sua qualifica: “Abbiamo fatto un grande lavoro come team. Le Mercedes sono decisamente troppo veloci, abbiamo lavorato bene per tutto il weekend ma loro sono stati di un’altra categoria, complimenti a loro. Il mio è stato un buon giro, alla fine l’alta velocità ti induce a spingere di più. La differenza è che noi non possiamo spingere a tutta come le Mercedes”.

Sulla gara di domani ha concluso: “Improbabile lottare con le Mercedes ma faremo del nostro meglio. Penso che quando sei 4-5 decimi più veloce hai un grande vantaggio sugli altri ma la gara è lunga. Io ci proverò”.