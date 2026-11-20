Comincia in modo contratto il weekend di Lando Norris al GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo weekend sul tracciato cittadino dell’iconico Las Vegas Strip Circuit. Il pilota della McLaren, a seguito di una prima sessione di prove libere marcato della pioggia, si è infatti dovuto accontentare della settima moneta.

Precisamente il nativo di Bristol ha accusato uno scarto di 1.565 rispetto a George Russell (Mercedes), risultato il miglior del lotto con il crono di 1:47.272 davanti alla Alpine di Pierre Gasly (+0.071) e alla Ferrari di Charles Leclerc (+0.333). Una volta arrivato al parco chiuso, il Campione del Mondo 2025 ha commentato quanto fatto:

“È bello essere di nuovo in pista qui a Las Vegas, è sempre un posto interessante per guidare una vettura di F1. Si tratta di un circuito con bassa aderenza e bassa temperatura, e la pioggia di oggi non ha fatto che accentuarlo – ha detto Norris – In FP1, il livello di pioggia ha fatto sì che non ci fosse molto valore nell’uscire in pista, specialmente considerando che ci aspettiamo tempo asciutto per il resto del weekend, ma è stato bello completare qualche giro durante la FP2, anche se le condizioni erano ancora umide“.

Norris ha poi concluso: “Abbiamo del lavoro importante da fare domani, in particolare testando alcuni nuovi componenti e preparandoci per le qualifiche con pista asciutta, quindi la FP3 sarà importante. Faremo del nostro meglio con i dati raccolti oggi e ci assicureremo di essere pronti per il pomeriggio di domani”.