Lando Norris si è posizionato al quinto posto in occasione del GP del Qatar, penultimo atto del Mondiale 2026 di Formula 1 appena andato in archivio nel fascinoso circuito di Lusail. Si chiude così un fine settimana impegnativo per la McLaren, che comunque può festeggiare un piazzamento sul podio.

Stiamo parlando di Oscar Piastri, piazzatosi al terzo posto cedendo il passo solo alla furia targata Mercedes di Kimi Antonelli, a sua volta seguito da George Russell. Una volta arrivato in zona mista, il detentore del titolo ha commentato la sua giornata:

“Abbiamo avuto un problema con qualcosa, immagino la frizione o qualcosa con la linea – ha detto Norris – Credo sia deludente perché penso che il passo fosse molto, molto forte oggi. Probabilmente il migliore, a parte la Mercedes. Sarebbe stato bello essere di nuovo sul podio, ma è un bene l’Oscar che l’abbia raggiunto al posto mio.”

Ricordiamo che la stagione 2026 di Formula 1 si chiuderà la prossima settimana con il GP di Abu Dhabi, atto conclusivo del calendario.