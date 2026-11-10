L’AN Brescia vince la giostra del gol contro l’Oradea: primo successo nello Stage Group per i leoni

Nell’incontro valevole per la terza giornata del girone B dello Stage Group di Champions League l’AN Brescia rispetta il pronostico della vigilia, supera l’Oradea 17-15 e, al termine di una spettacolare girandola del gol, incamera, in rimonta, il primo successo nella competizione.

Nelle battute iniziali la contesa inizia con un duello individuale tra Kholod e Ferrero, entrambi a segno con due centri per il 2-2. I padroni di casa sono bravi ad attirare fuori i difensori avversari e liberano Velkic per il 3-2, firmano il break del 4-2 quando Vancsik, riceve palla al centro, si gira e insacca e allungano sul 5-2 ancora con lo scatenato Kholod. Ferrero scaglia la botta dal lato cattivo per il 5-3 su un’azione abbastanza confusa e Popadic insacca a fil di palo per il -1. Il tempo si chiude con il poker dello scatenato Kholod che scaglia il siluro del 6-4.

Lo scambio di reti Insinna-Del Basso fissa il 7-5 in apertura di seconda frazione. Alesiani sale in cattedra: il capitano prima scaglia il dirompente lungolinea da posizione tre per il 7-6 e poi impatta 7-7 finalizzando l’uno contro zero. L’incontenibile numero sei romeno cala la cinquina per il nuovo vantaggio, ma Popadic non perdona e in alzo e tiro firma l’8-8. Il naturalizzato montenegrino però non si ferma e lascia partire il tracciante del 9-8. I leoni sono pronti a replicare e insaccano il 9-9 con la girata di Del Basso su uomo in più. Sul finire della seconda frazione gli ospiti mettono la testa avanti per il provvisorio 11-10 grazie al break firmato Alesiani-Guerrato.

I romeni impattano con Tudor Fulea, Del Basso commette una colossale ingenuità e si fa espellere per gioco aggressivo. La formazione in calottina bianca capovolge l’inerzia del confronto grazie all’incontenibile Kholod e tentano il nuovo allungo con l’uno-due Insinna-Velkic per il 14-12. Leinweber riesce finalmente a sbloccarsi e insacca per il meno uno e Ferrero, al termine di una micidiale transizione, fredda Dobozanov per la nuova parità. Le due contenenti continuano a sfidarsi colpo su colpo fino a quando la deliziosa parabola disegnata da Leinweber non si spegne all’angolino per il 16-15 e Popadic timbra su rigore il 17-15. Da segnalare l’ottima prova offerta dal giovane portiere Corrente che, entrato a gara in corso, si produce in diverse importanti parate che contribuiscono alla vittoria della squadra in maniera decisiva.