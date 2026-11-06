L’americano Kirk guida la classifica del WWT Championship dopo la prima giornata

I golfisti del PGA Tour danno inizio a un nuovo fine settimana di competizione portando a termine la prima giornata del WWT Championship (montepremi 6 milioni di dollari). L’evento nato nel 2007 come primo torneo del PGA in Messico, è divenuto ormai una realtà del segmento autunnale della stagione. Primo round che deve ancora concludersi con una manciata di protagonisti fermati dal sopraggiungere dell’oscurità, ma classifica ben delineata con Chris Kirk al comando in solitaria.

L’americano guida la leaderboard con lo score di -9 (63 colpi) bogey free e vanta una lunghezza di margine sui connazionali Zac Blair e Nick Dunlap. Quarta posizione con il punteggio di -7 per l’inglese Harry Hall, il francese Mathieu Pavon, il giapponese Hirata Kensei e gli statunitensi Benjamin James e Taylor Montgomery. Classifica chiaramente cortissima dopo le prime 18 buche con ben 95 partecipanti che hanno chiuso il giro d’esordio con punteggi al disotto del par.

Sul percorso par 72 dell’El Cardonal di Los Cabos (Baja California Sur, Messico) chiudono la top ten in nona posizione con lo score di -6 l’argentino Alejandro Tosti, l’australiano Karl Vilips, e gli americani Ryan Gerard, Blades Brown, Patton Kizzire, Beau Hossler, Joe Highsmith e Peter Malnati. Soltanto 70esima posizione provvisoria con il punteggio di -2 per Ben Griffin. Il vincitore della passata edizione dovrà innescare le marce alte per evitare il taglio ed immettersi nelle zone alte della classifica.

Nel tardo pomeriggio italiano spazio alla conclusione del primo round ed all’immediato avvio della seconda tornata che ci porterà al fatidico cut delle 36 buche e ci fornirà ulteriori indicazioni in vista dei giri decisivi che animeranno il weekend messicano.