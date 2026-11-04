Lacrosse, l’Italia travolge la Svizzera e firma il bis agli Europei sixes femminili

L’Italia ha travolto la Svizzera con il perentorio punteggio di 14-4 e ha infilato la seconda vittoria consecutiva agli Europei di lacrosse femminile, specialità sixes (il format che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). Dopo aver regolato l’Irlanda per 10-5 in occasione del debutto andato in scena ieri pomeriggio sui prati di Salou (Spagna), le azzurre si sono replicate contro le elvetiche, rispettando in maniera nitida il pronostico della vigilia.

La nostra Nazionale ha manifestato una superiorità acclarata nei confronti delle rossocrociate, prendendo perentoriamente il controllo dell’incontro nelle battute iniziali e dettando legge in lungo e in largo con assoluta disinvoltura, ribadendo di poter essere assolute protagoniste in questa rassegna continentale, che determinerà anche le cinque qualificate ai Mondiali 2027, dove verranno messi in palio i primi quattro pass per i Giochi in California.

Le azzurre svettano in testa alla classifica del gruppo B da imbattute con 2 vittorie all’attivo, insieme all’Irlanda e alla Svezia (due successi e una sconfitta, hanno giocato una partita in più rispetto alla formazione tricolore), mentre Svizzera e Finlandia sono rimaste al palio. L’Italia tornerà in campo alle ore 16.00 odierne per affrontare la Svezia, le prime due classificate del raggruppamento si qualificheranno ai quarti di finale.

La nostra Nazionale ha messo in chiaro le cose nei primi sei minuti, con un micidiale parziale di 4-0 propiziato dalla doppietta di Lauren Perfetto e dalle reti di Danielle Perfetto e Gabriela Chiappetta. Dopo la firma di Stefanie Burger, le azzurre hanno lanciato un ulteriore affondo con i gol di Anna Rivetti, Lauren Perfetto, Danielle Perfetto ed Emily Ghazal per un perentorio 8-1 dopo dodici minuti. Nei fatti la partita si è conclusa in quel momento, nella seconda parte dell’incontro c’è stato spazio per le doppiette di Elise Fawcett e Mia van der Steen, oltre a un’altra firma a testa per Ghazal e Lauren Perfetto.

Lauren Perfetto è stata la miglior marcatrice con quattro gol, due reti a testa per Elise Fawcett, Emily Ghazal, Mia van der Steen, Danielle Perfetto, una marcatura per Gabriela Chiappetta e Anna Rivetti.